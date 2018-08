Sensationele comeback Zenit Sint-Petersburg in voorronde Europa League

Zenit kwam via de Argentijn Leandro Parades in de 22e minuut op voorsprong in eigen stadion, maar moest daarna tot de 66e minuut wachten voordat Christian Noboa uit Ecuador er 2-0 van maakte. In het laatste kwartier dwong Russisch international Artem Dzyuba met twee goals een verlenging af.

Daarin leek Seidu Yahaya de Wit-Russen alsnog naar de laatste kwalificatieronde te loodsen, maar via de Argentijn Sebastian Driussi, Dzyuba en twee goals van de Slowaak Robert Mak maakte Zenit in de tweede helft van de verlenging alsnog de sensationele inhaalrace compleet.

Zenit is na FC Barcelona de tweede club die een 4-0-achterstand in de return goedmaakt. In maart vorig jaar presteerden de Catalanen in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain het vooraf onmogelijk geachte, door na een 4-0-nederlaag in Parijs de return met 6-1 te winnen.