Vitesse na nieuwe nederlaag tegen FC Basel klaar in Europa

De formatie van de Russische coach Leonid Slutsky had vorige week al in eigen stadion met 0-1 verloren door een treffer van oud-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel. Vitesse moest dus winnen om door te mogen.

Door die missie kon donderdag al na een half uur een streep worden gezet, aangezien de Arnhemmers na een rode kaart voor Jake Clarke-Salter met tien man verder moesten en Albian Ajeti rap daarna voor 1-0 zorgde.

FC Basel speelt in de laatste voorronde van het tweede Europese bekertoernooi tegen AEL Limassol, dat over twee duels te sterk was voor Dinamo Brest.

Rode kaart wel erg zware straf

Slutsky deed in het Sankt Jakob-Park in Bazel een beroep op dezelfde elf spelers als vorige week zondag tegen FC Groningen. Vitesse won toen met 5-1, waarmee de ploeg vertrouwen opdeed in aanloop naar het Europese duel.

De bekerwinnaar van 2017 had van meet af aan echter moeite met het creëren van een kans tegen het verdedigend sterke Basel. De Zwitsers kwamen de openingsfase goed door, mede doordat Vitesse-middenvelder Matús Bero uit een hoekschop naast kopte.

Voorin was met name Ajeti een plaag voor de Arnhemse defensie. De spits ging na een klein half uur op jacht naar de bal, maar kwam daarbij in aanraking met Clarke-Salter. De Engelse verdediger raakte de spits ongelukkig met zijn voet op de schouder en kreeg prompt rood van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert, een straf die wel erg zwaar leek.

De opdracht werd er vervolgens nog zwaarder op, toen diezelfde Ajeti enkele minuten later raak kopte. De spits stond na een hoekschop van Luca Zuffi op de juiste plek en liet doelman Eduardo vervolgens kansloos.

Basel houdt eenvoudig stand

De treffer haalde de angel wel grotendeels uit de wedstrijd. Vitesse, waar Bero na de rode kaart plaatsmaakte voor verdediger Rasmus Thelander, mocht van geluk spreken dat Basel er voor rust niet nog een paar maakte.

Na rust leek Vitesse er nog één keer vol voor te gaan. Dat leverde in het eerste kwartier na de pauze een kans op voor Bryan Linssen, maar de vleugelspits stuitte op doelman Jonas Omlin. Ook een schot van Navarone Foor miste de juiste richting.

De Zwitsers waren op dat moment vooral bezig om het tempo uit het duel te halen en leken het allemaal wel prima te vinden. Pas in het slotkwartier kwam Basel er weer uit. Valentin Stocker stuitte echter op Eduardo en ook Serey Dié vond het net niet. Een Arnhems slotoffensief zat er echter niet meer in.

