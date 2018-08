FC Twente wil geen favoriet zijn bij start sterk bezette Eerste Divisie

FC Twente is de grootste naam tussen de twintig clubs die vanaf deze week om directe promotie, een periodetitel en/of deelname aan de play-offs gaan strijden. De landskampioen van 2010 degradeerde eind april na een dramatisch seizoen als hekkensluiter van de Eredivisie.

Hoewel de Tukkers als een van de topfavorieten voor de titel gezien worden, wil trainer Marino Pusic daar niets van weten. Zeker in het openingsduel van vrijdag in de eigen Grolsch Veste verwacht hij nog geen wonderen van zijn ploeg. "Sparta is de favoriet, maar wij gaan er alles aan doen om te winnen", zegt hij bescheiden tegen Tubantia.

Twente zag na de onverwachte degradatie een groot deel van de selectie vertrekken. Van de ploeg van vorig jaar zijn alleen Joël Drommel, Peet Bijen en Tom Boere overgebleven als mogelijke basisspelers tegen Sparta. Daar staan tien versterkingen tegenover, onder wie Xandro Schenk, de Braziliaan Richardinho, Sevilla-huurlingen Aitor Cantalapiedra en Cristian González, en oudgediende Wout Brama.

"Wij beginnen weer op nul, als club en als selectie", vindt Pusic. "Alle mensen hier zouden realistisch moeten denken en handelen, zonder onze ambitie en wilskracht te verliezen. Vier jaar geleden is het huis ingestort, dat moeten we opnieuw opbouwen. Het heeft geen zin om hoog van de toren te blazen."

Of de supporters ook zulke lage verwachtingen hebben, valt nog te bezien. De club uit Enschede verkocht zelfs meer seizoenskaarten dan vorig seizoen in de Eredivisie.

Royston Drenthe maakt zich gereed voor de elftalfoto van Sparta

'Sparta aan stand verplicht promotie na te streven'

Tegenstander Sparta, dat zich onder Dick Advocaat niet op het hoogste niveau wist te handhaven, kende een betere voorbereiding. De Rotterdammers wonnen tijdens hun oefencampagne van Eredivisie-clubs NAC Breda en Willem II. Onder anderen Royston Drenthe en spits Lars Veldwijk kwamen de ploeg versterken.

"Als Sparta zijn we het aan onze stand verplicht om promotie na te streven", oordeelt trainer Henk Fraser, die afgelopen seizoen nog aan het roer stond bij Vitesse, bij RTV Rijnmond. "We hebben goed ingekocht en trainen al een tijdje in dezelfde samenstelling, dus wat dat betreft hebben we misschien een kleine voorsprong op de rest. Maar er zijn heel veel ploegen die kans maken op de titel."

Ook verdediger Bart Vriends, die afgelopen seizoen met Sparta degradeerde, verwacht veel van het nieuwe seizoen. "Twente-uit is meteen al een heel interessante wedstrijd. Er zal veel passie en vuurwerk zijn in de Grolsch Veste. Aan ons de taak om daar rustig onder te blijven."

Eerste speeldag Keuken Kampioen Divisie FC Twente-Sparta Rotterdam

Roda JC-Jong Ajax

FC Dordrecht-Helmond Sport

Go Ahead Eagles-Jong FC Utrecht

MVV Maastricht-Top Oss

RKC Waalwijk-Telstar

NEC-SC Cambuur

FC Volendam-FC Den Bosch

Jong PSV-FC Eindhoven

Jong AZ-Almere City FC

NEC na mislopen promotie actief op transfermarkt

De concurrentie voor Twente en Sparta lijkt vooral te komen van het eveneens gedegradeerde Roda JC, titelverdediger Jong Ajax en NEC, dat zich serieus heeft versterkt nadat het afgelopen seizoen net naast promotie greep.

Bij de Nijmegenaren staat met Jack de Gier een nieuwe trainer voor de groep. Hij is de opvolger van de Pepijn Lijnders, die moest vertrekken na de pijnlijke uitschakeling door FC Emmen in de play-offs en als assistent terugkeerde bij Liverpool.

NEC lijkt van alle titelkandidaten de beste zaken op de transfermarkt gedaan te hebben. Met Rens van Eijden (AZ) werd een nieuwe aanvoerder gehaald en verder komen onder anderen Joey van den Berg (Reading), Tom Overtoom (Almere City) en Brahim Darri (Heracles) de selectie versterken.

Voor Roda, dat het seizoen vrijdag opent tegen Jong Ajax, lijkt het op het eerste gezicht lastiger te worden. De Limburgers hadden deze zomer te weinig financiële armslag om de gewenste versterkingen te halen.

De club van trainer Robert Molenaar, die ondanks de degradatie mocht blijven zitten, moet hopen op veel doelpunten van Ba-Muaka Simakala. De Duitser met Congolese roots is een van de slechts vier aanwinsten.

Jong Ajax is de eerste titelverdediger in de Eerste Divisie

Jong Ajax eerste titelverdediger in Eerste Divisie

Jong Ajax heeft dit seizoen een primeur. Omdat beloftenteams niet mogen promoveren naar de Eredivisie is de kampioen er voor het eerst in de historie weer bij in het nieuwe seizoen. De Amsterdammers hadden de titel in de destijds nog Jupiler League geheten competitie voor een belangrijk deel te danken aan de achttien goals van Mateo Cassierra.

De goaltjesdief uit Colombia is vertrokken naar FC Groningen, terwijl ook onder anderen Danilho Doekhi (Vitesse), Léon Bergsma (AZ) en Zian Flemming (PEC Zwolle) er niet meer bij zijn. Noussair Mazraoui lijkt definitief aangepikt te hebben bij de hoofdmacht van Ajax. Aan Michael Reiziger de taak om nieuwe talenten in te passen. Door de gewijzigde regels mag hij vanaf dit seizoen alleen nog maar spelers van jonger dan 23 jaar opstellen.

Met Cambuur Leeuwarden, Go Ahead Eagles en Almere City (dat afgelopen seizoen in de play-offs maar net naast promotie greep) liggen er nog een aantal gevaarlijke outsiders op de loer.

Dat geldt ook voor FC Den Bosch, dat na de komst van de kapitaalkrachtige eigenaar Kakhi Jordania in de top van de Eerste Divisie wil meedraaien en binnen één week liefst zeven nieuwe spelers mocht verwelkomen. Van trainer Wil Boessen zou een plaats bij de bovenste vijf verwacht worden.

Kakhi Jordania, de 24-jarige suikeroom van FC Den Bosch