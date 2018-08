Feyenoord met Vermeer en Malacia in return tegen AS Trencín

Vermeer en Malacia krijgen van trainer Giovanni van Bronckhorst als doelman en linksback de voorkeur boven Justin Bijlow en Calvin Verdonk.

Vermeer verloor in de voorbereiding de concurrentiestrijd met Bijlow en moest zich dan ook in de eerste wedstrijden van het nog prille seizoen tevredenstellen met een plek op de bank.

Trainer Van Bronckhorst zei twee weken geleden al dat hij eraan dacht om Vermeer op te stellen in de Europa League, maar hij zette vorige week in de heenwedstrijd tegen Trencín desondanks Bijlow onder de lat.

Feyenoord blameerde zich in Slowakije door met maar liefst 4-0 te verliezen en heeft dus in Rotterdam een klein wonder nodig om alsnog de play-offs van het tweede Europese clubtoernooi te bereiken.

Feyenoord ging tot overmaat van ramp afgelopen zondag tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie ook nog eens met 2-0 onderuit op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

Boëtius buiten selectie gehouden

Jean-Paul Boëtius kreeg toen een tweede gele kaart en dus rood, omdat hij demonstratief applaudisseerde voor scheidsrechter Pol van Boekel. Hij wordt om die reden buiten de selectie gehouden tegen Trencín.

Feyenoord kan daarnaast niet beschikken over de geblesseerden Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps, Renato Tapia, Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen.

Bij het door Ricardo Moniz geleide Trencín starten de Nederlanders Achraf El Mahdioui en Joey Sleegers in de basis en staat Desley Ubbink wissel.

Feyenoord-AS Trencín vangt donderdag om 20.30 uur aan in de naar alle waarschijnlijkheid matig gevulde De Kuip en staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Jakob Kehlet.

De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen AEK Larnaca, dat over twee duels met 7-0 te sterk was voor Sturm Graz.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson.

Opstelling AS Trencín: Semrinec; Yem, Sulek, Lawrence, Skovajsa; Catakovic, El Mahdioui, Zubaira; Sleegers, Mance, Azango.

