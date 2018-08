LaLiga wil Spaans competitieduel in Verenigde Staten spelen

Het in New York gevestigde LaLiga North America heeft als hoofddoel het populairder maken van voetbal in de VS en Canada.

"Deze baanbrekende overeenkomst zal zonder twijfel voor een grote impuls van de populariteit van onze prachtige sport in Noord-Amerika zorgen", zegt LaLiga-voorzitter Javier Tebas op de site van zijn organisatie.

Het is nog onduidelijk wanneer en in welke Amerikaanse stad er een Spaanse competitiewedstrijd gespeeld zal worden. Er is nog nooit een duel uit LaLiga, oftewel de Primera División, buiten Europa afgewerkt.

Zondag werd de strijd om de Spaanse supercup in het Marokkaanse Tanger gespeeld. FC Barcelona was daar met 2-1 te sterk voor Sevilla.

Relevent organiseert al oefenduels Spaanse topclubs

Relevent is de organisatie achter de International Champions Cup, een vriendschappelijke competitie tussen voornamelijk Europese topclubs die sinds 2013 in de voorbereiding op een nieuwe seizoen gehouden wordt.

Veel van die duels vinden in volle Amerikaanse stadions plaats, al is de International Champions Cup inmiddels uitgegroeid tot een competitie die over de hele wereld verspreid is.

De afgelopen weken deden de Spaanse clubs Real Madrid, Atlético Madrid en FC Barcelona mee aan het toernooi. Vorig jaar speelden de rivalen Real en Barcelona voor 66.014 toeschouwers tegen elkaar in Miami.

"Deze unieke overeenkomst zal nieuwe mogelijkheden creëren voor miljoenen Noord-Amerikaanse voetbalfans om voetbal van het hoogste niveau te ervaren", zegt Relevent-eigenaar en miljardair Stephen Ross.

Barcelona won 'El Clasico Miami'

Miami lijkt meest logische plek voor LaLiga-duel

De 78-jarige Amerikaan is ook de eigenaar van Miami Dolphins en deels eigenaar van het stadion van de American footballclub uit de NFL. Het ligt dus voor de hand dat het Spaanse competitieduel in Miami georganiseerd zal worden.

"Het is niet heel moeilijk om te bedenken welke locatie onze voorkeur heeft", zegt Relevent-topman Danny Sillman tegen ESPN. "De wedstrijd zal veel eerder worden georganiseerd dan het publiek verwacht."

Het nieuwe seizoen van de Primera División begint vrijdag met de wedstrijden Girona-Real Valladolid en Real Betis-Levante.

