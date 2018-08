Moniz vindt dat Feyenoord wel heel veel over zich heen heeft gekregen

"Ik vind dat ze wel heel veel over zich heen hebben gekregen", aldus de 54-jarige Moniz op zijn persconferentie in aanloop naar de return tegen Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League, die donderdagavond in De Kuip gespeeld wordt.

"Feyenoord heeft ruim een week geleden nog een prijs gewonnen", doelt de geboren Rotterdammer op de Johan Cruijff Schaal. "Het gaat dus wel heel snel de andere kant op. Dat is ook de kritiek van Tscheu La Ling (de eigenaar van AS Trencín, red.) op het voetbal: alles is zo opportunistisch. Dat zie je hier bij Feyenoord nu ook, belachelijk."

De huidige crisis bij de Nederlandse bekerwinnaar, waarbij verschillende media hebben gespeculeerd dat de positie van trainer Giovanni van Bronckhorst al onder druk staat, begon door de pijnlijke nederlaag in de uitwedstrijd tegen het Slowaakse Trencín. De Rotterdammers hebben daardoor donderdag een wonder nodig om de play-offs van de Europa League te bereiken.

"Ik heb het gevoel dat ze de wedstrijd bij ons een beetje onderschat hebben en daardoor is alles in een stroomversnelling geraakt", zegt Moniz, die in het verleden jeugdtrainer was bij Feyenoord. "Maar alles is mogelijk in het voetbal. Feyenoord speelt voor het legioen, ze moeten, dus het kán dat ze met 4-0 winnen."

Trencín gaat niet verdedigend spelen in De Kuip

AS Trencín, dat vorig jaar als vijfde eindigde in de Slowaakse competitie, gaat zich hoe dan ook niet ingraven in De Kuip. Moniz laat zijn ploeg altijd op dezelfde manier spelen, in een 'Nederlands' 4-3-3-systeem.

"We hebben een vast gezicht. Dat geeft mij en de spelers weinig stress", zegt de trainer. "Ik zie voetbal bovendien als een ontwikkeling, je moet je altijd verbeteren."

"Vorige week hebben we vier keer gescoord, nu moeten we proberen om weer beter te worden. Dat betekent meer scoringskansen creëren, meer druk zetten. Vorige week hielden we dat niet lang vol, na zeventig minuten was er een omslagpunt. We hebben onze eigen focus, waardoor we onafhankelijk zijn van stemmingmakerij."

Het duel tussen Feyenoord en AS Trencín begint donderdag om 20.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Deense arbiter Jakob Kehlet.

