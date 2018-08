Wereldkampioen Frankrijk voert FIFA-ranking aan, vrije val Duitsland

Frankrijk stijgt dankzij de eindzege van de zevende naar de eerste plek. Het verschil met nummer twee België - dat derde werd in Rusland - bedraagt slechts drie punten.

Eerder voerde Frankrijk de ranglijst aan tussen augustus 2001 en diezelfde maand in 2002. Dat hadden 'Les Bleus' vooral te danken aan de wereldtitel van 1998 en de Europese titel van 2000.

Sinds 2016 hebben vijf landen de FIFA-ranking aangevoerd: België, Argentinië, Brazilië en Duitsland gingen de wereldkampioen voor.

Duitsland maakt een vrije val op de nieuw verschenen ranglijst. 'Die Mannschaft' werd in 2014 wereldkampioen, maar kwam afgelopen zomer niet verder dan de groepsfase. Daardoor zakken de Duitsers van de eerste naar de vijftiende plek.

Slechts twee plekken lager dan Duitsland staat Oranje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman ontbrak op het WK, maar behoudt desondanks de zeventiende plek.

Top FIFA-ranglijst 1. Frankrijk - 1726 punten

2. België - 1723 punten

3. Brazilië - 1657 punten

4. Kroatië - 1643 punten

5. Uruguay - 1627 punten

6. Engeland - 1615 punten

7. Portugal - 1599 punten

8. Zwitserland - 1597 punten

9. Spanje - 1580 punten

Denemarken - 1580 punten

17. Nederland - 1540 punten

Rusland is grootste stijger

Rusland is de grootste stijger op de ranglijst. Het gastland bereikte de kwartfinales op het WK en klimt daardoor van plek 70 naar 49. Ook verliezend WK-finalist Kroatië maakt een flinke opmars. De Oost-Europeanen boeken zestien plekken winst en zijn achter Brazilië de nummer vier van de wereld.

Andere nieuwkomers in de top tien zijn Uruguay (vijfde), Engeland (zesde) en Denemarken (gedeeld negende). Voor de Scandinavische ploeg is het de hoogste ranking ooit. Behalve Duitsland vallen ook Argentinië (elfde), Chili (twaalfde) en Polen (achttiende) weg uit de top van de ranglijst.

Oranje speelt op 6 september zijn eerstvolgende wedstrijd. Peru, de nummer twintig van de ranking, is in de Johan Cruijff ArenA sparringpartner in een oefenduel. Drie dagen later speelt Nederland in Parijs tegen wereldkampioen en lijstaanvoerder Frankrijk in het kader van de nieuwe Nations League.