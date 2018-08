Kroos: 'Verklaring Özil over racisme heeft hoog onzingehalte'

"Ik denk dat Özil zelf ook wel weet dat er binnen de nationale ploeg en binnen de DFB geen racisme bestaat", zegt Kroos in een woensdagavond verschenen interview met Bild.

"Özil heeft in een groot deel van zijn verklaring gelijk, maar dat wordt helaas overschaduwd door het hoge onzingehalte", oordeelt Kroos.

Enkele weken na de pijnlijke uitschakeling van titelverdediger Duitsland in de groepsfase van het WK meldde Özil in een verklaring dat hij zich racistisch bejegend voelde. De middenvelder van Arsenal kwam onder vuur te liggen, omdat hij kort voor het toernooi een ontmoeting had met de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

"Het is terecht dat Özil kritiek kreeg op zijn foto met Erdogan", vindt Kroos. "Hij heeft bovendien de tijd gehad om uitleg te geven."

De middenvelder van Real Madrid betreurt het vertrek van zijn oud-ploeggenoot desondanks. "Hij was een zeer gewaardeerde international en verdiende een beter afscheid. Ik heb vele jaren met Mesut gespeeld en weet dat hij een aardige kerel is. Maar de manier waarop hij vertrokken is, is niet in orde."

Kroos blijft aan als international

Na het voor Duitsland dramatische WK was er twijfel of Kroos als international actief zou blijven. De 28-jarige middenvelder maakt in het interview aan die onzekerheid een einde.

"Na de uitschakeling heb ik met mijn vrouw gesproken. Zij was de eerste die zei: 'Schat, op deze manier kan je geen afscheid nemen'. En ook mijn zoontje wilde dolgraag dat ik voor Duitsland zou blijven spelen. Daarna heb ik een goed gesprek gevoerd met bondscoach Joachim Löw", vertelt Kroos. "Ik heb met hem overlegd over mijn twijfels. We willen gezamenlijk naar oplossingen zoeken."

Kroos hint erop dat hij de komende jaren af en toe wat interlands over zal slaan. "Ik heb meer rustpauzes nodig dan de afgelopen vijf, zes jaar het geval was, als ik in de toekomst op hetzelfde niveau actief wil blijven. Dat heb ik ook tegen Joachim gezegd."

Duitsland treft Nederlands elftal in Nations League

Duitsland is een van de opponenten van Oranje in de nieuwe Nations League. Op 13 oktober staan de buurlanden in Amsterdam voor het eerst tegenover elkaar.

Daarvoor speelt 'Die Mannschaft' nog in de Nations League tegen Frankrijk (6 september) en vriendschappelijk tegen Peru (9 september).