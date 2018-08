'Ronaldo moet Juventus van Europees trauma verlossen'

Spelers als David Beckham, Kaká, David Villa en Wayne Rooney deden het allemaal; in de herfst van hun carrière uit Europa vertrekken om voor een mooi salaris af te bouwen in de Verenigde Staten of Azië.

Het tekent Ronaldo dat hij hier op 33-jarige leeftijd niet voor kiest. De eerzuchtige Portugees wil aantonen dat hij ook in een derde buitenlandse topcompetitie prijzen kan pakken. Dat moet gebeuren bij Juventus, dat deze zomer 100 miljoen euro neerlegde om Ronaldo na negen jaar los te weken bij Real Madrid.

"Het is duidelijk dat Ronaldo ontzettend ambitieus is. Zijn komst is bovendien heel belangrijk voor het imago van de Serie A en een enorme opsteker voor heel Italië", zegt Verhoofstad, die zelf acht jaar in Italië heeft gewoond, in gesprek met NUsport.

"Italianen zijn trotse mensen, maar ze wonen in een land dat in een crisis verkeert. De laatste tijd gebeurt er weinig om trots op te zijn. Als er dan zó'n grote voetbalnaam naar Italië komt, is er weer reden voor optimisme. Ik ben net terug van een vakantie waar ik vrienden sprak die voor rivaal Fiorentina zijn en zelfs zij zijn enthousiast."

Champions League-winst hoofddoel Juventus

Hij moet zijn eerste officiële wedstrijd nog spelen, maar Ronaldo is al mateloos populair bij de fans, sinds hij vorige maand voor het eerst voet in Turijn zette. De vijfvoudig Champions League-winnaar wil zich dolgraag bewijzen en zal dat ook moeten, want met zijn aanwezigheid is de druk op Juventus fors toegenomen.

De 'Oude Dame' werd vorig seizoen weliswaar voor het zevende jaar op rij kampioen van Italië, maar na twee verloren Champions League-finales in vier seizoenen reiken de ambities veel verder. Met het binnenhalen van Ronaldo, met 120 treffers topscorer aller tijden in het miljoenenbal, is de hoop op de eerste Champions League-winst sinds 1996 weer aangewakkerd.

"Het is duidelijk dat alles gericht is op het winnen van de Champions League", bevestigt Verhoofstad. "Een obsessie is misschien een groot woord, maar Juventus kampt toch een beetje met een Europees trauma en Ronaldo moet de club daar vanaf helpen."

"Het is een enorme frustratie voor Juventus dat het al zo lang de Champions League niet meer heeft gewonnen, zeker door de recent verloren finales. 'Juve' schaart zichzelf in een rijtje met de grootste clubs ter wereld, maar heeft minder Europese bekers (Europa Cup I/Champions League, red.) dan bijvoorbeeld Ajax. Ze willen dus koste wat kost die Champions League winnen."

'Juventus ideale club voor Ronaldo'

Ondanks de hoge verwachtingen denkt Verhoofstad dat Ronaldo een uitstekende keuze heeft gemaakt door Real Madrid voor Juventus te verruilen. Volgens de sportjournalist komt de oud-speler van Sporting Lissabon, Manchester United en Real in een warm bad terecht.

"In Italië heerst een cultuur waarin oudere voetballers niet zo snel afgeschreven worden", vertelt Verhoofstad, die voetbaliconen Francesco Totti, Pavel Nedved en Andrea Pirlo als voorbeelden noemt.

"Van zulke spelers vraagt niet iedereen zich continu af wanneer het nou eens tijd wordt om te stoppen. Heldenverering zie je ook wel in een paar andere landen, maar het is zo'n beetje uitgevonden in Italië."

Daarnaast is Juventus in Italië verreweg de stabielste club, stelt Verhoofstad. "Er zit een bestuur met een duidelijk plan en een trainer die er al jaren zit. Daar breekt niet zomaar de pleuris uit als de resultaten even wat minder zijn. De keuze van Ronaldo voor Juventus vind ik dan ook heel logisch."

Dit seizoen geen Buffon meer in Turijn

Het draaide deze zomer allemaal om Ronaldo, maar Juventus sloeg de laatste maanden vaker toe op de transfermarkt. Douglas Costa werd vorig seizoen al van Bayern München gehuurd en is nu definitief vastgelegd. Leonardo Bonucci keert terug op het oude nest en Emre Can is transfervrij overgekomen van Liverpool.

Daartegenover staat weliswaar het vertrek van onder anderen clublegende Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain) en spits Gonzalo Higuaín (AC Milan), maar de selectie van Juventus is vanzelfsprekend sterk genoeg om ook dit seizoen weer kampioen te worden.

Belangrijkste aankopen Juventus zomer 2018 Cristiano Ronaldo (aanvaller, Real Madrid)

João Cancelo (verdediger, Valencia)

Douglas Costa (aanvaller, Bayern München)

Leonardo Bonucci (verdediger, AC Milan)

Emre Can (middenvelder, transfervrij van Liverpool)

Mattia Perin (doelman, Genoa)

Trainer Massimiliano Allegri heeft al verklapt dat Ronaldo zaterdag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op bezoek bij Chievo Verona (aftrap 18.00 uur) een basisplaats krijgt en dus zijn officiële debuut voor Juventus zal maken.

Voor alle wedstrijden in de Serie A wordt dit weekend een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brugramp in Genua, waarbij deze week tientallen mensen om het leven kwamen. De wedstrijden Sampdoria-Fiorentina en AC Milan-Genoa zijn zelfs uitgesteld.

