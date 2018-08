Lopetegui vindt dat Real Madrid snel moet verbeteren na verlies in Super Cup

"We hadden goede momenten, maar ook slechte momenten, en daar heeft Atlético ons pijn gedaan", zegt de debuterende coach op de website van Real Madrid. "Ze hebben verdiend gewonnen."

"Maar het gevoel binnen de club verandert niet door één wedstrijd. We moeten onze koppies snel weer omhoog houden en onze energie terugvinden, want zondag begint de strijd om de belangrijkste titel", doelt de coach op de competitiewedstrijd tegen Getafe. "Voor mij is de Primera División het grootst."

Real Madrid won onder de afgelopen zomer vertrokken Zinédine Zidane de afgelopen drie seizoenen de Champions League, maar in de competitie stelde 'De Koninklijke' vorig jaar teleur door op zeventien punten achterstand van FC Barcelona derde te worden.

"Het negatiefste aan deze wedstrijd is dat we vier tegentreffers kregen. Dat moeten we snel verbeteren. Daarbij kijk ik naar alle facetten, niet alleen individuele fouten", aldus Lopetegui na de nederlaag in Talinn.

De voormalige bondscoach van Spanje denkt niet dat de spelers van Real na drie Champions League-zeges op rij verzadigd zijn. "Ze hebben al vele prijzen gewonnen, maar ik denk niet dat de honger naar meer succes vandaag ontbrak."

"Na de tegenvaller van de 0-1 in de eerste minuut hebben we ons geweldig terug geknokt door met 2-1 voor te komen. Helaas konden we de wedstrijd niet afmaken."

Casemiro erkent dat Ronaldo gemist werd

Casermiro kan niet ontkennen dat Ronaldo gemist wordt bij Real. "Elk team zou hem missen, Ronaldo is een geweldige speler. Maar hij is vertrokken, dus het heeft geen zin om het over hem te hebben. Hetzelfde geldt voor Zidane", zegt de middenvelder.

"Laten we het over Lopetegui hebben. Hij doet het geweldig. We moeten nog enkele aspecten verbeteren, maar de spelers proberen hun best te doen om meer prijzen voor de club te winnen", aldus de Braziliaan.

Ronaldo verruilde deze zomer Real Madrid voor circa 100 miljoen euro voor Juventus. Na het vertrek van de 33-jarige Portugees wordt er in de Spaanse hoofdstad meer van Gareth Bale verwacht. De Welshman gaf woensdag vanaf de rechterflank een assist op Karim Benzema bij de 1-1, maar kon zich verder niet onderscheiden.

"Bale speelde een goede wedstrijd, maar het is begrijpelijk dat hij in deze fase van het seizoen fysiek nog niet op zijn top zit", zei Lopetegui desondanks. "We zijn blij met zijn werk van vandaag en hopelijk verbetert hij de komende wedstrijden."