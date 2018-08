Vitesse acht zichzelf in staat om te stunten tegen FC Basel in EL

"Het gaat geen makkelijke wedstrijd worden, maar de kansen zijn ongeveer gelijk. Het wordt een kwestie van de meeste kwaliteit leveren", zegt trainer Leonid Slutskiy woensdag op de clubwebsite.

Vitesse revancheerde zich zondag al van de verliespartij tegen FC Basel door tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie FC Groningen op eigen veld met maar liefst 5-1 te verslaan.

Volgens Slutskiy heeft het huidige drukke programma van de Arnhemmers voor- en nadelen. "We moeten gaan zien wat het met de fitheid van de spelers gaat doen. Aan de andere kant kunnen we nu beter op elkaar ingespeeld raken."

Clarke-Salter eveneens positief gestemd

Verdediger Jake Clarke-Salter was aan de vooravond van het tweede en beslissende duel met FC Basel eveneens positief gestemd.

"We zijn hier met een duidelijk doel naartoe gekomen. Zowel de sterke als de zwakke kanten van de wedstrijd vorige week hebben we scherp geanalyseerd. Het wordt geen makkelijke opgave, maar we moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten en positief blijven. Dan heb ik vertrouwen in een goed resultaat."

Vitesse heeft tegen FC Basel de beschikking over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de Nigeriaanse aanvaller Hilary Gong ontbreekt wegens een lichte blessure.

FC Basel-Vitesse begint donderdag om 20.00 uur in het St. Jakob Park. De winnaar van het tweeluik neemt het voor een plek in de groepsfase van de Europa League op donderdag 23 en 30 augustus op tegen het Cypriotische Apollon Limassol of het Wit-Russische Dinamo Brest.