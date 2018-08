Van Bronckhorst gelooft in 'topresultaat' voor Feyenoord tegen Trencín

"Ik geloof in een topresultaat. Het geloof, de wil en de werkdiscipline zijn er. Dat is de insteek van mij en de groep. Ik ben het gewend dat het sentiment negatief is, maar je moet de focus houden", zei hij woensdag op zijn drukbezochte persconferentie in De Kuip.

"We zullen vanaf minuut één ervoor moeten zorgen dat we snel scoren. Ik denk dat het morgen belangrijk is dat je fel van start gaat en het stadion snel achter je krijgt."

Feyenoord blameerde zich vorige week in de heenwedstrijd in Slowakije tegen AS Trencín door met maar liefst 4-0 te verliezen. De ploeg heeft dus in de return in eigen huis een klein wonder nodig om het vege lijf te redden.

"We hebben een aantal spelers erbij dat er vorige week niet bij was. Er is meer ervaring. Dat moet ervoor zorgen dat we er morgen klaar voor zijn", zei Van Bronckhorst doelend op Eric Botteghin, Tonny Vilhena en Robin van Persie.

Gelijk onrustig in Rotterdam-Zuid

Feyenoord verloor drie dagen na het debacle tegen AS Trencín ook nog eens het eerste competitieduel op bezoek bij De Graafschap met 2-0, waardoor het gelijk al onrustig is in Rotterdam-Zuid.

"Dat is normaal als je niet wint van AS Trencín en De Graafschap. Wat mij betreft, is dat niet onlogisch. Je kunt ervoor weglopen, maar dat doe ik niet. Dat heb ik aan de spelers verteld. Ik heb vertrouwen in de spelers en mijn aanpak", aldus Van Bronckhorst.

"Ik probeer al een paar dagen de vinger op de zere plek te leggen. Als ik die had gevonden, hadden we niet in deze situatie gezeten."

De voormalige topvoetballer heeft daarbij ook zelf kritisch in de spiegel gekeken, maar hij heeft geen moment aan opstappen gedacht.

"Je bent als trainer verantwoordelijk voor het resultaat, de voorbereiding, de wissels en de focus. Als het uiteindelijk niet lukt, dan voel je die verantwoordelijkheid. Daar loop ik niet voor weg. Ik voel 100 procent steun vanuit de club en spelersgroep. We staan voor een zware opgave, maar dat hebben we onszelf aangedaan."

Waarschijnlijk matig gevulde De Kuip

Feyenoord-AS Trencín begint donderdag om 20.45 uur in de waarschijnlijk matig gevulde De Kuip en staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Jakob Kehlet.

De winnaar van het tweeluik neemt het op donderdag 23 en 30 augustus op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz of het Cypriotische AEK Larnaca voor een plek in de groepsfase van de Europa League.

Van Bronckhorst doet voor de wedstrijd tegen AS Trencín geen beroep op Jean-Paul Boëtius. Die wordt buiten de selectie gehouden en heeft bovendien een geldboete ontvangen vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen De Graafschap.

Naast Boëtius, kan Feyenoord tegen AS Trencín niet ook niet beschikken over de langdurig geblesseerden Renato Tapia, Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen.

Feyenoord vervolgt zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Excelsior, die zaterdag voor eigen publiek niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen het gepromoveerde Fortuna Sittard.