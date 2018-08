Feyenoorder Boëtius krijgt geldboete en ontbreekt in return tegen Trencín

"Ik heb goed met Jean-Paul gesproken. Hij heeft een geldboete gekregen en zit morgen niet bij de selectie", aldus Van Bronckhorst woensdag op zijn drukbezochte persconferentie in De Kuip.

"Het wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul. Meer wil ik er op dit moment niet over zeggen", voegde hij daaraan toe.

Boëtius kreeg in het duel met De Graafschap tien minuten voor tijd een gele kaart voor een overtreding. Hij moest vervolgens van het veld, omdat hij demonstratief applaudisseerde voor scheidsrechter Pol van Boekel.

"Ik snap echt niet hoe je in twintig seconden twee gele kaarten pakt. Na die eerste gele kaart moet je gewoon weglopen. Klaar", zei Van Bronckhorst vlak na de wedstrijd. Hij had op De Vijverberg al geen goed woord over voor de actie van zijn pupil.

Feyenoord bleef toen met slechts negen man over, omdat Eric Botteghin vlak daarvoor ook al met twee gele kaarten naar de kleedkamer was gestuurd. De ploeg kon in ondertal niets meer aan de achterstand veranderen.

Ook geen Tapia, Ayoub en Jörgensen

De Rotterdammers missen tegen AS Trencín naast de gedisciplineerd geschorste Boëtius, ook de langdurig geblesseerden Renato Tapia, Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen.

De deze zomer transfervrij van FC Utrecht overgekomen Ayoub deed weliswaar maandag mee in het treffen tussen Jong Feyenoord en Jong Excelsior, maar hij liet zich al voor rust vervangen.

Feyenoord moet tegen AS Trencín de 4-0-verliespartij van vorige week in de heenwedstrijd in Slowakije wegwerken om alsnog de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken.

Feyenoord-AS Trencín begint donderdag om 20.45 uur in de waarschijnlijk matig gevulde De Kuip en staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Jakob Kehlet.

De winnaar van het tweeluik neemt het op donderdag 23 en 30 augustus op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz of het Cypriotische AEK Larnaca voor een plek in de groepsfase van de Europa League.