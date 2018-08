Rienstra voor drie jaar naar Heerenveen, Willem II rondt komst Özbiliz af

"Ik ben blij om hier te zijn. Mijn eerste indruk is dat het hier gemoedelijk is. Iedereen is vriendelijk en de club heeft een mooi stadion", stelt Rienstra in een verklaring op de website van sc Heerenveen.

Rienstra stond nog tot medio 2020 onder contract bij AZ, maar de geboren Alkmaarder komt al enige tijd niet meer in de plannen van trainer John van den Brom voor.

Vorig seizoen werd de middenvelder al verhuurd aan Willem II, waar hij uitgroeide tot een belangrijke kracht. In dertig competitiewedstrijden voor de 'Tricolores' kwam Rienstra maar liefst tien keer tot scoren.

Daardoor had hij over belangstelling niet te klagen. "Uit het buitenland kwamen niet de clubs waar wij graag heen wilden. Dat was nog niet concreet. Op een gegeven moment ga je kiezen en dan is sc Heerenveen een mooie stap", zegt de middenvelder.

Eerder stond Rienstra onder contract bij Heracles Almelo (2010-2014) en PEC Zwolle. Met de Zwollenaren veroverde hij in het seizoen 2014/2015 de Johan Cruijff Schaal en ging hij in de finale van de KNVB-beker ten onder tegen FC Groningen.

Heerenveen goed begonnen aan seizoen

Rienstra is de vierde zomeraanwinst voor sc Heerenveen. Eerder kwamen Rodney Kongolo (Manchester City), Sherel Floranus (Sparta) en Sam Lammers (PSV, huur) al naar het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen begon vorige week goed aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie door PEC Zwolle te verslaan. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink was met 2-3 te sterk voor de 'Blauwvingers'. Zondag om 16.45 uur speelt Heerenveen thuis tegen Vitesse.

Willem II rondt transfer Özbiliz af

Özbiliz kan vrijdag zijn debuut maken voor Willem II. De 28-jarige vleugelspits wordt dit seizoen gehuurd van Besiktas. De aanvaller traint sinds vorige week maandag al mee in Tilburg.

Willem II slaagde er niet in om de aanwinst op tijd speelgerechtigd te krijgen voor de eerste competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1-nederlaag). Özbiliz reisde deze week naar Istanboel om het papierwerk rond zijn overgang in orde te maken.

De 35-voudig international van Armenië is de achtste aanwinst van Willem II deze zomer. De ploeg van de nieuwe trainer Adrie Koster versterkte zich eerder met James McGarry (Wellington Phoenix), Dries Sadikki (Fortuna Sittard), Pol Llonch (Wisla Krakow), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen), Dimitris Kolovos (KV Mechelen, huur), Michael Woud (Sunderland) en Diego Palacios (SD Aucas, huur).

Özbiliz speelde bij topclubs in Rusland en Turkije

Özbiliz werd opgeleid door Ajax en vertrok in 2012 na 26 duels (twee doelpunten) in de hoofdmacht naar Kuban Krasnodar in Rusland. Daar verdiende hij een transfer naar de Russische topclub Spartak Moskou.

In 2016 belandde Özbiliz bij de Turkse topclub Besiktas, dat hem de afgelopen seizoenen uitleende aan Rayo Vallecano in Spanje en Sheriff Tiraspol in Moldavië. Zijn contract in Istanboel loopt nog tot medio 2020.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Willem II begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.