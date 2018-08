Ook Kroatische doelman Subasic beëindigt interlandloopbaan

Een dag eerder liet de 32-jarige Mario Mandzukic al weten dat hij zijn interlandloopbaan beëindigt. De aanvaller droeg 89 keer het shirt van de nationale ploeg, Subasic speelde 44 interlands.

"Het is tijd om afscheid te nemen. Het was een lange reis", schrijft de keeper van AS Monaco in een verklaring op de site van de Kroatische bond.

"In 2008 kwam een droom uit toen ik voor het eerst opgeroepen werd. Wedstrijden voor de nationale ploeg zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met duels die ik voor clubs heb gespeeld. Het gevoel dat ik krijg bij het spelen van het volkslied is onbeschrijflijk."

Subasic nam het besluit om te stoppen al voor het WK. "Ik wilde mijn internationale carrière op het wereldpodium beëindigen. Iedereen heeft een houdbaarheidsdatum en we moeten goed kijken hoelang we in de top kunnen blijven spelen."

"Misschien had ik nog een toernooi kunnen meespelen, maar ik denk dat het te veel was geweest. Ik wil mijn teamgenoten die op hun kans wachten de mogelijkheid geven om hun droom waar te maken, zoals ik dat ook gedaan heb. Zij zijn de toekomst van Kroatië."

Kroatische held tegen Denemarken

Op het WK in Rusland, waar Kroatië afgelopen zomer verrassend de finale bereikte, speelde Subasic in de achtste finale tegen Denemarken (1-1) een hoofdrol door in de strafschoppenserie de inzetten van Christian Eriksen, Lasse Schöne en Nicolai Jörgensen te stoppen.

In de kwartfinales won Kroatië opnieuw na strafschoppen, van gastland Rusland. Subasic stopte de inzet van Fyodor Smolov, waarna Mario Fernandes naast schoot namens de Russen.

In de eindstrijd ging Kroatië met 4-2 ten onder tegen Frankrijk.