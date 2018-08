De Bruyne vindt niet dat City verplicht is Champions League te winnen

"Het is natuurlijk een grote prijs, maar in de Champions League hoef je niet constant te zijn om kans te maken om te winnen. Daarom vind ik niet dat dit City alleen succesvol is als de Champions League gewonnen wordt", zegt De Bruyne woensdag in Engelse media.

De eigenaren van Manchester City zien het winnen van 'de cup met de grote oren' als prioriteit nummer één, maar de regerend kampioen kwam nog nooit verder dan de halve finales. De ploeg van trainer Josep Guardiola werd afgelopen seizoen al in de kwartfinales uitgeschakeld door Liverpool, dat in beide wedstrijden te sterk was.

"We speelden het hele jaar geweldig, maar waren misschien iets minder tegen Liverpool. Daardoor zijn we uitgeschakeld", blikt de 27-jarige De Bruyne terug op de twee nederlagen (3-0 en 1-2) tegen de ploeg van trainer Jürgen Klopp.

"Als je in de competitie een slechte reeks neerzet, dan loop je achter de feiten aan. Maar op een toernooi draait het niet om algemene vorm, je moet op het juiste moment goed zijn. Competitieduels zijn dan ook niet te vergelijken met wedstrijden in een bekertoernooi."

'Alle ogen zijn op Manchester City gericht'

Liverpool diende zich vorig seizoen al aan als belangrijke uitdager van City in de Premier League en de 'Reds' wisten zich deze zomer bovendien flink te versterken, onder meer door doelman Alisson van AS Roma over te nemen. Toch ziet De Bruyne zijn eigen ploeg nog altijd als topfavoriet voor de landstitel.

"De meeste ogen zijn op ons gericht. Andere teams zullen proberen de druk op te voeren", stelt de Belgische middenvelder, die wel onder de indruk is van de zomeraankopen van Liverpool, de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen.

"Liverpool heeft veel geld uitgegeven, maar ze hebben zich wel op de juiste posities versterkt. De verschillen zullen sowieso klein zijn, want de hele top zes in de Premier League is altijd aan elkaar gewaagd. Wij moeten gewoon proberen te doen wat we vorig seizoen al deden."

Op Arsenal na, dat de eerste competitiewedstrijd van City verloor, zijn de traditionele topclubs in Engeland goed begonnen aan het Premier League-seizoen. Liverpool won met 4-0 van West Ham United en gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding.

