Feyenoord heeft op basis historie 0,46 procent kans volgende ronde te halen

In de geschiedenis van het Europese clubvoetbal gebeurde het 217 keer eerder dat een club de eerste knock-outwedstrijd op vreemde bodem met 4-0 verloor. Alleen FC Barcelona wist dat in 2017 recht te zetten door in de return met 6-1 van Paris Saint-Germain te winnen.

Die historische 'remontada' is dan ook het enige voorbeeld waar Feyenoord zich donderdagavond tegen de Slowaken aan vast kan klampen. Eenmaal eerder verloren de Rotterdammers zelf een Europese heenwedstrijd met 4-0.

Daarvoor moeten we terug naar een tweestrijd met Newcastle United in het seizoen 1968/1969 in de Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UEFA Cup, de huidige Europa League. In de return werd met 2-0 gewonnen, waardoor Feyenoord twee treffers tekortkwam voor een verlenging.

De laatste keer dat Feyenoord een Europese thuiswedstrijd met minimaal 4-0 won, stond trainer Giovanni van Bronckhorst nog negentig minuten als speler op het veld. In september 1995 werd DAG Liepaja uit Letland in De Kuip met 6-0 verslagen. Mike Obiku maakte in die wedstrijd een hattrick voor de ploeg van trainer Willem van Hanegem.

Grootste Europese nederlaag dateert van 1965/1966

De 4-0-nederlaag van vorige week in de derde voorronde van de Europa League ging net niet de recordboeken in voor Feyenoord. De Rotterdammers leden eenmaal een grotere nederlaag in Europees verband. In 1965/1966 was Real Madrid vooral dankzij vier treffers van de legendarische Ferenç Puskas met 5-0 te sterk.

Onder Van Bronckhorst kan Feyenoord geen geweldige cijfers overleggen in Europa, want van de laatste negen duels gingen er acht verloren. In alle dertien wedstrijden die Feyenoord onder Van Bronckhorst in Europa speelde, wist de ploeg slechts eenmaal vaker dan één keer te scoren: een 2-1 zege op Napoli, vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League.

Doelpunten maken is überhaupt een groot probleem voor de bekerhouder. In de eerste drie duels van het seizoen wist de ploeg niet in reguliere speeltijd te scoren; 0-0 tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal (winst na penalty's), een 4-0-nederlaag tegen Trencín en een 2-0-verlies tegen De Graafschap, zondag in de Eredivisie.

Het duel tussen Feyenoord en Trencín begint donderdag om 20.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Deense arbiter Jakob Kehlet.