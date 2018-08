Trotse Cocu kan spelers Fenerbahçe niets verwijten na mislopen CL

Fenerbahçe hield ondanks de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd in Lissabon nog hoop op een plek in de play-offs, maar Benfica maakte dinsdag al in de eerste helft het belangrijke uitdoelpunt.

Alper Potuk tekende op slag van rust nog wel voor de gelijkmaker in Istanbul, maar Fenerbahçe kwam nog twee doelpunten tekort voor een plek in de vierde en laatste voorronde van de Champions League.

"De treffer van Benfica was een harde klap, maar we gaven niet op en hebben alles gegeven wat in ons zat", zei Cocu na de wedstrijd tegen Turkse media. "Ik kan dus niet anders dan trots zijn op mijn spelers."

Cocu blij met opgedane ervaring in Champions League

Fenerbahçe was in de race om zich voor het eerst in lange tijd voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. Hoewel de Turkse topclub opnieuw in het miljoenenbal ontbreekt, denkt Cocu dat zijn ploeg wel wat heeft opgestoken van de voorrondeduels met Benfica.

"We speelden tegen een heel sterke tegenstander", benadrukte de voormalige PSV-coach. "De twee teams lagen qua niveau heel dicht bij elkaar, maar Benfica heeft meer ervaring en dat hebben ze laten zien. Hier kunnen we weer van leren."

De laatste keer dat Fenerbahçe in een Europees hoofdtoernooi uitkwam, was in het seizoen 2016/2017. De negentienvoudig landskampioen van Turkije strandde toen in de achtste finales van de Europa League.

Bekijk alle uitslagen in de derde voorronde van de Europa League