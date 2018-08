Frenkie de Jong: 'Kans is heel groot dat ik bij Ajax blijf'

"In principe blijf ik bij Ajax, dus ik kan ook zeggen dat ik niet vertrek, maar dat ga ik niet doen", sprak De Jong dinsdagavond na de met 3-0 gewonnen return in eigen huis tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.

"Misschien komt er over een paar dagen wel een club die een absurd bedrag biedt en dan zegt Ajax tegen mij: ga maar weg, Frenk. Je weet nooit hoe het loopt en je kan het niet voorspellen in het voetbal, maar de kans is heel groot dat ik bij Ajax blijf."

De Jong stond de afgelopen maanden met grote regelmaat op de voorpagina van de Spaanse sportkrant El Mundo Deportivo, die zeker wist dat de international van Jong Oranje zijn loopbaan zou vervolgen in Camp Nou.

"In het begin was het nog wel leuk. Je kan het wel gaan ontkennen, maar als Barcelona interesse heeft, streelt dat iedere voetballer. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van: daar komen ze weer, en gingen ze ook verhalen verzinnen. Dan hoeft het voor mij ook niet meer."

'Verhaal uit de lucht gegrepen'

Het verhaal dat hij voor liefst 50 miljoen euro de overstap naar Barcelona maakt als Ajax zich niet voor de groepsfase van de Champions League weet te plaatsen, doet De Jong dan ook als speculatie af.

"Dat verhaal is echt compleet uit de lucht gegrepen. Gewoon niet waar. 100 procent", liet de voormalig jeugdspeler van Willem II aan duidelijkheid niets te wensen over.

Wil De Jong met Ajax het hoofdtoernooi van de Champions League in, dan moet de ploeg van trainer Erik ten Hag in de play-offs op woensdag 22 augustus (thuis) en dinsdag 28 augustus (uit) afrekenen met Dinamo Kiev.

"Ik wil het heel graag halen. Het zou voor mij ook de eerste keer zijn. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om het te halen. We beschikken over een goede selectie. Alleen moet de wisselvalligheid eruit, ook al was dat maar in één wedstrijd tot nu toe het geval", doelde De Jong op de competitieopener van afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo (1-1).

"Ik ken Dinamo Kiev niet heel goed, maar over het algemeen brengen ze een vrij sterk team op de been. Ze staan nu niet voor niets in de play-offs. Daar moet je wel wat voor kunnen. Het zal sowieso uit lastig zat worden."

'Ik word steeds fitter'

De Jong was blij met wat Ajax tegen Standard Luik liet zien. De hoofdstedelingen stonden halverwege al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt en liepen na rust uit naar 3-0 dankzij een treffer van David Neres.

"We begonnen goed. We zetten Standard meteen onder druk. We domineerden op het middenveld. En als je twee keer scoort binnen vijf minuten, dan wordt het nog makkelijker. We speelden het daarna over het algemeen vrij goed uit."

De spelmaker merkt dat hij er fysiek gezien steeds beter op staat. Hij miste vorig seizoen vrijwel de complete tweede competitiehelft en ontbrak ook tijdens een groot gedeelte van de voorbereiding wegens een hardnekkige enkelblessure.

"Ik was in het eerste kwartier nog een beetje zoekende. Ik zat er niet heel lekker in. Daarna ging het gelukkig beter. Ik kwam meer aan de bal. Ik word steeds fitter, dus ik kan ook meer om de bal vragen en meer doen. Dat is alleen maar goed."

Ajax gaat voorafgaand aan de heenwedstrijd tegen Dinamo Kiev eerst zaterdag in de Eredivisie nog op bezoek bij VVV-Venlo, dat zaterdag met 0-1 zegevierde tegen Willem II en daardoor medekoploper is.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Champions League