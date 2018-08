De Ligt hunkert naar meer speciale Champions League-avonden met Ajax

"Dat is iets wat je als kleine jongen altijd hebt gewild", zei de zondag negentien jaar oud geworden De Ligt dinsdagavond na afloop van de 3-0-zege in de return in eigen huis tegen Standard in de derde voorronde.

"Ik heb sinds 2010 alle wedstrijden van Ajax in Europa gezien. FC Barcelona-thuis, Manchester City-thuis... Dat waren wel avonden die me heel erg zijn bijgebleven. Het zou mooi zijn als we dat soort duels weer aan onze supporters kunnen voorschotelen."

Om dat voor elkaar te krijgen, moet Ajax in de play-offs Dinamo Kiev, de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Oekraïense Premjer Liha, opzij zetten. Makkelijker gezegd dan gedaan, aldus De Ligt.

"We zullen echt op ons best moeten zijn om een goed resultaat tegen Dinamo Kiev te kunnen boeken. Zij spelen gedisciplineerd voetbal. Dat kenmerkt clubs die uit Oekraïne komen ook wel."

Met vertrouwen naar Dinamo Kiev

Ajax kan met vertrouwen toewerken naar de enorm belangrijke confrontatie tegen Dinamo Kiev, want het liet in de return tegen Standard Luik bij vlagen een prima indruk achter, vond ook De Ligt.

"Ik had gelijk vanaf het begin al een goed gevoel. We zaten er bovenop. We wonnen alle duels en bovendien creëerden we voldoende kansen. Toen de 1-0 viel, had ik al helemaal het idee dat we als winnaar uit de bus zouden komen."

De Ligt zelf was verantwoordelijk voor de 2-0. Het was al zijn tweede doelpunt van het seizoen, nadat hij Ajax afgelopen zaterdag voor eigen publiek tegen Heracles Almelo voor een nederlaag had behoed (1-1) tijdens de openingsspeelronde van de Eredivisie.

"Ik heb daar met de trainer over gesproken. Vorig seizoen bleef de teller steken op drie. Met mijn kopkracht mag je wel meer treffers van mij verwachten. Dat is ook iets waarmee ik belangrijk wil zijn voor het team."

Verschil met Heracles Almelo

Het blijft opmerkelijk dat het Ajax tegen Standard wel lukte om tot het gaatje te gaan, daar waar het tegen Heracles, weliswaar met een op vier posities andere opstelling, erg plichtmatig oogde.

"Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Ik denk dat we vandaag gewoon hebben gebracht wat we moesten brengen. Dat was tegen Heracles Almelo veel te weinig. Dan zie je dat je daar met 1-1 gelijk tegen kan spelen", vertelde De Ligt.

Ajax gaat voorafgaand aan de thuiswedstrijd van volgende week woensdag tegen Dinamo zaterdag eerst in competitieverband op bezoek bij VVV-Venlo, dat door de 0-1-overwinning op Willem II medekoploper is.

"Ik zie dat treffen niet als een hinderlijke onderbreking. We willen de groepsfase van de Champions League halen, maar we willen net zo graag kampioen worden. Het staat niet in onze planning om opnieuw punten te verspelen. We zullen tegen VVV weer volle bak moeten gaan en ook een signaal aan Dinamo Kiev geven dat we moeilijk te kloppen zijn."

