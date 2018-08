Preud'homme vindt dat Ajax ploeg heeft voor Champions League

"We hebben op dit moment niet het niveau om Ajax te kloppen", zei Preud'homme. "Zo simpel is het en we moeten dat durven toegeven."

Standard stond door goals van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt net als vorige week in Luik met 2-0 achter bij rust. In eigen huis kwamen de Belgen nog terug tot 2-2, maar in Amsterdam zat zo'n comeback er geen moment in.

David Neres maakte in de eerste minuut van de tweede helft aan alle onzekerheid een einde door de 3-0 te maken, waardoor Ajax zich mag opmaken voor een tweeluik met Dinamo Kiev in de play-offs.

Preud'homme kritisch op eigen ploeg

Preud'homme, voormalig trainer van FC Twente, was zwaar ontgoocheld over de manier waarop zijn ploeg zich naar een kansloze nederlaag liet spelen. "In plaats van druk te zetten, speelden we met 2 kilometer per uur en op twee meter van de man. Zo kan je geen druk zetten", foeterde de Waal.

"We wisten dat Tadic en Ziyech steeds naar de zijkant uit zouden wijken, maar we lieten het gebeuren. Daarbij leken we wel onder de indruk van de sfeer in het stadion. Dit is allemaal nieuw voor ons. Ajax heeft een ploeg voor de Champions League, wij niet."

Bekijk de uitslagen en het programma van de Champions League