Ten Hag wil dat niveau tegen Standard de norm wordt voor Ajax

"Dat is wel onze intentie, zo moeten we het uitvoeren. En dan moeten we dit ook negentig minuten lang volhouden'', zei Ten Hag na de 3-0-zege van zijn ploeg in de derde voorronde van de Champions League. "Er zit een vorm van gemakzucht in deze ploeg, maar vandaag niet. Dat moet de standaard zijn."

Ajax gaf vorige week tijdens het eerste duel in Luik een voorsprong van 2-0 uit handen (2-2). Nu drukte de ploeg van Ten Hag in de tweede helft wél direct door. Na goals van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt voor rust, tekende David Neres in de eerste minuut van de tweede helft voor de beslissende 3-0.

"We hebben in de rust gezegd: we hebben in de eerste helft goed gespeeld, dit moeten we volhouden. We moeten op zoek gaan naar de 3-0, dan is het over en uit. En dat was dus ook zo", aldus Ten Hag.

'Ziyech is sieraad voor Nederlandse voetbal'

Het publiek in de Johan Cruijff ArenA genoot van een swingend optreden van Ajax. "Hakim Ziyech speelde heel goed, hij is een sieraad voor het Nederlandse voetbal'', zei Ten Hag over de Marokkaan die hij een publiekswissel gaf.

"Maar er waren vandaag meer uitblinkers. Tadic was heel erg goed, Frenkie de Jong en Nicolas Tagliafico ook. Ik vond ze allemaal goed spelen. We willen deze groep graag bij elkaar houden, want dit kan een goed team worden. Dat was het vandaag al."

"Ook als we de Champions League niet halen, blijven we er alles aan doen om iedereen hier te houden. Alleen met Ziyech liggen er afspraken, maar ik had het idee vanavond dat hij het hier nog prima naar zijn zin heeft."

Ten Hag benadrukte dat het verschil tussen de tegenvallende competitiewedstrijd van zaterdag thuis tegen Heracles Almelo (1-1) en de return tegen Standard niet alleen het opstellen van vier andere spelers was.

"We speelden met veel meer beleving en er zat diepte in ons spel. Hier kunnen we mee verder. En ik zal af en toe blijven wisselen. Sommige jongens spelen voor de winterstop al dertig duels."

