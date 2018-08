Ajax plaatst zich overtuigend voor play-offs Champions League

Ajax stond halverwege al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt in de 30e en 34e minuut en liep na rust uit naar 3-0 dankzij een treffer van David Neres in de 46e minuut.

De ploeg van Erik ten Hag neemt het op woensdag 22 augustus (thuis) en dinsdag 28 augustus (uit) op tegen Dinamo Kiev voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De nummer twee van Oekraïne was over twee duels met 3-1 te sterk voor Slavia Praag.

Ajax bereikte in 2010 ten koste van Dinamo Kiev via de play-offs de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi. In Oekraïne werd het 1-1 en in Amsterdam 2-1 door treffers van Luis Suárez en Mounir El Hamdaoui.

Ajax gelijk op zoek naar de 1-0

Ajax had door de 2-2 in Luik genoeg aan een 0-0-gelijkspel in Amsterdam, maar zoals verwacht koos de thuisclub ervoor om van meet af aan Standard onder druk te zetten en op zoek te gaan naar het openingsdoelpunt.

Dat had al in de zevende minuut de 1-0 moeten opleveren via Huntelaar. De spits werd na een balverovering door David Neres weggestuurd door Hakim Ziyech, maar hij schoot in kansrijke positie slordig naast.

Daarna ging de Amsterdamse storm wat liggen, waardoor de wedstrijd zich een tijd lang voornamelijk op het middenveld afspeelde, met als logisch gevolg dat mogelijkheden voor beide teams schaars waren.

De eerste de beste keer dat Ajax weer gevaarlijk voor het doel van Standard verscheen, was het ook gelijk raak via Huntelaar. De aanvalsleider leek buitenspel te staan toen hij een voorzet van Dusan Tadic op subtiele wijze binnentikte, maar de Slowaakse arbitrage keurde de treffer goed.

Voorsprong geeft Ajax boost

De voorsprong gaf Ajax zichtbaar een boost, want vier minuten na de 1-0 werd via De Ligt al 2-0. De verdediger kopte een hoekschop van Ziyech via het lichaam van een van de verdedigers van Standard achter de kansloze doelman Guillermo Ochoa.

Net als vorige week leidde Ajax daardoor al in de eerste helft met 2-0, maar waar het elftal van Ten Hag toen op onverklaarbare wijze achteruit ging lopen, bleef het nu de aanval kiezen. Dat leverde nog voor rust bijna de 3-0 op via Neres, die na een flitsende combinatie de paal trof.

Ajax ging na de pauze op dezelfde voet verder en dat resulteerde binnen een minuut in de 3-0 van Neres. De aanvaller kon na voortreffelijk voorbereidend werk van Nicolás Tagliafico en Tadic simpel de bal in het lege doel schuiven.

Vervolgens geloofde Ajax het wel een beetje en deed het iets te vaak aan gallery play, waardoor Standard af en toe ook wat speldenprikjes kon uitdelen. De ploeg van trainer Michel Preud'homme raakte nog de paal en de lat, maar de zege van Ajax kwam geen moment in gevaar.

