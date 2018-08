Cocu met Fenerbahçe niet in hoofdtoernooi Champions League

Fenerbahçe stond dinsdag in het thuisduel met Benfica voor de lastige taak om de 1-0-nederlaag van vorige week in Portugal weg te poetsen. Het elftal van Cocu had in Sükrü Saraçoglu een overwinning nodig, maar kwam niet verder dan 1-1.

Gedson Fernandes kreeg het Turkse publiek halverwege de eerste helft stil door de 0-1 te maken namens Benfica. De middenvelder tikte de bal langs doelman Volkan Demirel, nadat hij op fraaie wijze was vrijgespeeld door spits Nicolás Castillo.

Vlak voor rust tekende Alper Potuk met zijn hoofd nog wel voor de gelijkmaker, maar het lukte de ploeg van Cocu in de tweede helft niet om nog twee goals te maken.

Fenerbahçe zal door de nederlaag in de derde voorronde van de Champions League instromen in de groepsfase van de Europa League. Benfica neemt het in de play-offs van de Champions League op tegen PAOK Saloniki.

Cocu heeft na vijf succesvolle jaren als coach bij PSV gekozen voor een avontuur bij Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Süper Lig.

Promes uitgeschakeld met Spartak Moskou

Spartak Moskou en Promes verloren vorige week in Griekenland met 3-2 van PAOK en moesten dinsdag dus scoren in de eigen Otkrytie Arena, maar het bleef 0-0.

De thuisploeg speelde een uur met tien man, omdat de Braziliaanse aanvaller Luiz Adriano al in de 33e minuut een rode kaart kreeg.

Promes, die vorige week in Thessaloniki een doelpunt maakte en een penalty miste, stond negentig minuten op het veld bij Spartak, dat vorig seizoen achter Lokomotiv Moskou en CSKA Moskou als derde eindigde in Rusland.

De heenwedstrijden van de play-offs van de Champions League zijn op 21 en 22 augustus. De returns volgen op 28 en 29 augustus. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

