PSV treft BATE Borisov in play-offs CL, Ajax tegen Dinamo Kiev

BATE Borisov speelde dinsdagavond in de return van de derde voorronde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Qarabag FK, de kampioen van Azerbeidzjan. Omdat de Wit-Russen vorige week de heenwedstrijd met 0-1 wonnen, plaatsten zij zich voor een tweekamp met PSV.

De Montenegrijn Mirko Ivanic opende in de Borisov Arena in de twintigste minuut de score namens de thuisploeg.

De Spanjaard Michel tekende vlak na rust voor de gelijkmaker, maar Qarabag - met voormalig NEC'er Hannes Halldórsson op doel - wist de benodigde tweede treffer niet te maken. Dit kwam ook doordat Innocent Emeghara een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg.

BATE Borisov is met veertien titels de recordkampioen van Wit-Rusland. De geel-blauwe formatie plaatste zich in de seizoenen 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 en 2015/2016 voor de groepsfase van de Champions League.

PSV stroomt als kampioen van Nederland pas in de laatste voorronde van de Champions League in. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt op dinsdag 21 augustus eerst uit. De return in Eindhoven is woensdag 29 augustus.

Dinamo Kiev schakelt Slavia Praag uit

Dinamo Kiev won dinsdag in eigen huis met 2-0 van Slavia Praag en dat was na het 1-1-gelijkspel van vorige week in Tsjechië genoeg om de derde voorronde te overleven.

De Sloveense aanvaller Benjamin Verbic zette de thuisploeg van de Wit-Russische trainer Oleksandr Khatskevich in de twaalfde minuut al op het goede spoor door de 1-0 te maken. Een kwartier voor tijd besliste Artem Biesiedin het duel.

Dinamo Kiev eindigde vorig seizoen achter Shakhtar Donetsk als tweede in Oekraïne. De vijftienvoudig kampioen stroomde daardoor in de derde voorronde van de Champions League in.

Benjamin Verbic

Ajax schakelde Dinamo Kiev acht jaar geleden uit

Ajax kwalificeerde zich voor de play-off tegen Dinamo Kiev door dinsdagavond thuis met 3-0 te winnen van Standard Luik. De Amsterdammers spelen op woensdag 22 augustus eerst thuis tegen Dinamo Kiev. De return is dinsdag 28 augustus.

In 2010 bereikte Ajax ten koste van Dinamo Kiev via de play-offs het hoofdtoernooi van de Champions League. In de uitwedstrijd werd het 1-1 en in de Amsterdam ArenA werd het 2-1, dankzij doelpunten van Luis Suárez en Mounir El Hamdaoui.

De winnaars van de play-offs plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Champions League