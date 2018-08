Ramos: 'Real Madrid zal ook zonder Ronaldo blijven winnen'

"Het vertrek van zo'n belangrijke speler als Ronaldo is vervelend, maar het zal er niet toe leiden dat we stoppen met winnen", aldus Ramos dinsdag op een persconferentie in Tallinn, waar Real Madrid woensdag de wedstrijd om de Europese supercup speelt tegen Atlético Madrid.

De 33-jarige Ronaldo trok deze zomer na negen seizoenen de deur achter zich dicht bij Real. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar, die de Spaanse topclub in vier van de laatste vijf seizoenen naar de Champions League-zege leidde, werd voor 100 miljoen euro overgenomen door Juventus.

Real heeft nog geen vervanger aangetrokken voor de aanvaller, maar Ramos lijkt zich daar geen zorgen over te maken. "Het is in het verleden vaker voorgekomen dat absolute topspelers weggingen bij deze club en we zijn altijd blijven winnen. Wat er ook gebeurt, Real Madrid zal gewoon doorgaan met winnen. Geen enkele speler is groter dan de club."

Duels om Europese supercup dit decennium 2017: Real Madrid-Manchester United: 2-1

2016: Real Madrid-Sevilla: 3-2 (na verlenging)

2015: FC Barcelona-Sevilla: 5-4 (na verlenging)

2014: Real Madrid-Sevilla: 2-0

2013: Bayern München-Chelsea (2-2, Bayern wint na penalty's)

2012: Chelsea-Atlético Madrid: 1-4

2011: FC Barcelona-FC Porto: 2-0

2010: Internazionale-Atlético Madrid: 0-2

Nieuwe trainer Lopetegui kan direct eerste prijs winnen

Julen Lopetegui, de opvolger van succestrainer Zinédine Zidane bij Real, wilde het in de hoofdstad van Estland vooral over de toekomst hebben.

"Ik denk dat het fout is om nog veel over het verleden te praten", zei de voormalige bondscoach van Spanje. "Zidane heeft het hier fantastisch gedaan, maar wij moeten ons nu richten op het nog groter maken van de club."

De 51-jarige Lopetegui kan woensdag in de A. Le Coq Arena in Tallinn - die maar een capaciteit van vijftienduizend plaatsen heeft - direct al zijn eerste prijs als Real-trainer in de wacht slepen.

De 'Koninklijke' won de strijd tussen de Champions League- en de Europa League-winnaar vorig jaar door Manchester United met 2-1 te verslaan. Real pakte de supercup ook in 2002, 2014 en 2016. Bij een nieuwe zege komt de club op gelijke hoogte met recordhouders FC Barcelona en AC Milan. Atlético won de prijs in 2010 en 2012.

"We willen alles winnen wat we maar kunnen. Dat is altijd het doel bij Real", aldus Lopetegui. "Het zal een fysieke en tactische wedstrijd worden tegen Atlético."

Julen Lopetegui

Simeone wil vuur en passie zien bij Atlético

Atlético-trainer Diego Simeone denkt dat zijn elftal de stadgenoot met veel strijd kan verslaan. "Deze wedstrijd wordt op emotioneel vlak beslist. We moeten met vuur, passie en emotie spelen'', zei de Argentijn, die zelf in Tallinn op de tribune moet plaatsnemen.

Simeone zit een schorsing van vier wedstrijden uit vanwege zijn woede-uitbarsting van vorig seizoen tijdens het eerste duel met Arsenal in de halve finales van de Europa League. De trainer ontbrak daardoor ook op de bank tijdens de gewonnen finale in Lyon tegen Olympique Marseille (3-0).

Atlético nam deze zomer afscheid van onder anderen aanvoerder Gabi, verdediger Sime Vrsaljko en spits Fernando Torres. Daarvoor in de plaats kwamen PSV'er Santiago Arias, Gelson Martins, Thomas Lemar en Nikola Kalinic.

"We hebben er goede spelers bij gekregen, maar dat zorgt niet direct voor een beter team. Pas als we allemaal op één lijn zitten en hetzelfde doen, kunnen we beter worden'', zei Simeone. Zijn grootste vedette Antoine Griezmann besloot onlangs ondanks interesse van FC Barcelona te blijven.

De wedstrijd om de Europese supercup tussen Real en Atlético begint woensdag om 21.00 uur. De Spaanse competitie start komend weekend.