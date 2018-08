Jonge aanvaller Gudmundsson verruilt PSV voor AZ

Gudmundsson heeft bij AZ een contract voor vier jaar getekend, meldt de club uit Alkmaar op zijn eigen site. Volgens de NOS krijgt PSV twee miljoen euro voor de vleugelaanvaller, die nog tot medio 2019 vastlag in het Philips Stadion en zijn verbintenis niet wilde verlengen.

"Ik heb voor AZ gekozen omdat ze me al langer volgen en omdat ze aanvallend voetbal spelen", zegt Gudmundsson. "Er zijn hier bovendien al veel IJslandse spelers geweest die het goed hebben gedaan. Met een paar van hen heb ik gesproken en ze waren positief over AZ."

Landgenoten als Kolbeinn Sigthórsson, Jóhann Berg Gudmundsson en Grétar Steinsson gingen hem voor in Alkmaar.

Gudmundsson speelde mee op WK in Rusland

Bij PSV kon Gudmundsson, die in 2015 overkwam uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen, niet rekenen op veel speeltijd in de hoofdmacht. Vorig seizoen kwam hij in negen Eredivisie-duels in actie, maar daarin speelde hij in totaal maar 174 minuten.

De buitenspeler speelde voornamelijk voor Jong PSV. In 63 wedstrijden in de Jupiler League maakte hij 28 doelpunten. Vorig seizoen kwam hij in vijftien duels tot negen goals en acht assists op het een na hoogste niveau.

Gudmundsson verdiende met zijn spel in de Jupiler League een plek in de WK-selectie van IJsland. De zesvoudig international (drie doelpunten) deed in Rusland in één wedstrijd mee. Hij was invaller in de groepswedstrijd tegen Kroatië (1-2 nederlaag).

Vierde aanvallende versterking voor AZ deze zomer

Gudmundsson is de vierde aanvallende versterking voor AZ deze zomer, na Björn Johnsen (ADO Den Haag), Dorin Rotariu (Club Brugge, huur) en Vince Gino Dekker (Ajax).

De nummer drie van vorig seizoen in de Eredivisie verloor zijn topscorers Alireza Jahanbakhsh (Brighton & Hove Albion) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Technisch directeur Max Huiberts is blij dat AZ extra mogelijkheden voorin krijgt door de komst van Gudmundsson. "Albert is een creatieve, technisch vaardige en snelle speler die heeft bewezen dat hij op verschillende posities in de aanval kan spelen", zegt hij.

"Wij hebben hem al sinds zijn tijd bij sc Heerenveen op onze lijst staan. Op het moment dat Albert bij ons zijn niveau haalt, zal hij veel wedstrijden gaan spelen."