Mandzukic (32) stopt na verloren WK-finale als international Kroatië

"Ik liet altijd liever mijn voeten spreken en heb dan ook moeite om in woorden te vatten wat het Kroatische team heeft betekend voor mij", aldus de speler van Juventus op de site van de Kroatische bond. "Toch denk ik dat het tijd is voor deze woorden: ik stop bij het nationale team van Kroatië."

Mandzukic speelde 89 interlands voor Kroatië en scoorde daarin 33 keer. De tweede plaats op het WK van vorige maand in Rusland was het hoogtepunt uit de interlandloopbaan van de spits.

De Kroaat schoot zijn land in de verlenging van de halve finale tegen Engeland naar de eindstrijd (2-1). In die finale tegen Frankrijk passeerde hij in de achttiende minuut zijn eigen doelman met een kopbal. Dit was het eerste eigen doelpunt in een WK-finale. Hij scoorde in de eindstrijd overigens ook nog in het juiste doel.

'WK blijft belangrijkse herinnering van loopbaan'

Mandzukic: "Na het bijdragen aan het grootste succes van Kroatië ooit, kan ik met trots een einde maken aan mijn interlandcarrière."

"Het blijft moeilijk, want ik zou mijn hele leven wel voor Kroatië willen voetballen. Afscheid nemen doet pijn. Meer dan een tackle van een tegenstander of 120 minuten sprinten. Maar het WK-zilver maakt het makkelijker. Het avontuur in Rusland zal voor altijd de belangrijkste herinnering van mijn carrière blijven."

De spits gaat zich nu volledig richten op zijn club Juventus. Hij heeft nog een contract voor twee jaar bij de Italiaanse kampioen.