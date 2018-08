AC Milan huurt Bakayoko van Chelsea, AS Roma haalt Nzonzi

De 23-jarige Bakayoko speelde vorig seizoen 43 wedstrijden voor Chelsea, maar wist daarin niet te overtuigen. De Londense club had hem in de zomer van 2017 voor ruim 40 miljoen euro overgenomen van AS Monaco. Hij was daarmee de op vijf na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

Onder de nieuwe Chelsea-trainer Maurizio Sarri was de kans op speeltijd voor Bakayoko beperkt, waardoor hij mocht vertrekken.

De enkelvoudig international van Frankrijk komt uit de jeugdopleiding van Rennes. In 2014 betaalde AS Monaco ongeveer 10 miljoen euro voor Bakayoko.

De verdedigende middenvelder, die vaak wordt vergeleken met Yaya Touré, heeft in Londen nog een contract tot 2022. De transfersom, in de door AC Milan bedongen optie, is niet bekend.

Bakayoko is na de komst van Gonzalo Higuain, Pepe Reina, Ivan Strinic, Alen Halilovic, Fabio Borini en Mattia Caldara de zevende zomeraanwinst van AC Milan.

AS Roma versterkt zich met Nzonzi

AS Roma versterkt zich per direct met Steven Nzonzi. De 29-jarige middenvelder komt voor circa 30 miljoen euro over van Sevilla, waar hij nog tot medio 2020 onder contract stond.

De transfer van Nzonzi naar Rome zat er al enige tijd aan te komen, want hij deed afgelopen zondag al niet meer mee met Sevilla in de wedstrijd om de Spaanse supercup tegen FC Barcelona, die met 1-2 verloren ging.

Nzonzi begon zijn loopbaan in 2007 bij het Franse SC Amiens en speelde daarna ook voor Blackburn Rovers (2009-2012) en Stoke City (2012-2015), waarna de negenvoudig Frans international naar Sevilla vertrok.

Met de komst van Nzonzi krijgt Kevin Strootman er een extra concurrent bij. Ook Justin Kluivert en Rick Karsdorp staan onder contract bij AS Roma.