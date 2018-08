PEC contracteert aanvaller Elbers, Groningen legt linksback vast

Vorig seizoen was Elbers nog een vaste basiskracht bij Excelsior, waar hij over een aflopend contract beschikte. De 26-jarige Zuid-Hollander speelde in drie seizoenen 72 officiële wedstrijden voor de 'Kralingers' en kwam daarin elf keer tot scoren.

"Stanley heeft scorend vermogen, geeft ons meer mogelijkheden in de voorhoede en brengt met zijn 26 jaar ook nog eens de nodige ervaring met zich mee", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp dinsdag op de site van PEC.

Elbers begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte in 2013 de overstap naar Helmond Sport, waar hij een basisplek veroverde. Twee jaar later tekende Elbers een contract bij Excelsior.

Bij PEC wordt de aanvaller herenigd met spits Mike van Duinen, met wie hij al samenspeelde bij ADO en Excelsior. Van Duinen maakte eerder deze zomer al de overstap van Excelsior naar Zwolle.

PEC begon het nieuwe seizoen in de Eredivisie vrijdagavond met een nederlaag tegen sc Heerenveen. De Friezen waren in Zwolle met 2-3 te sterk. Zondag neemt PEC het in Stadion Galgenwaard op tegen FC Utrecht.

FC Groningen versterkt zich met linksback

Ook FC Groningen sloeg dinsdag toe op de transfermarkt. De 'Trots van het Noorden' versterkte zich met linksback Tim Handwerker, die overkomt van FC Köln.

De 20-jarige Duitser speelde vorig seizoen nog elf wedstrijden in de hoofdmacht van de Bundesliga-club, maar hij kon daar niet rekenen op een vaste basisplek. Köln degradeerde bovendien naar het tweede niveau.

Groningen, dat al enige tijd op zoek was naar een linksback, begon zondag dramatisch aan het Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Danny Buijs ging met liefst 5-1 ten onder bij Vitesse.

