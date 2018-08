Salah door Liverpool 'aangegeven' bij politie na gebruik telefoon tijdens rijden

Een woordvoerder van Liverpool heeft aan de BBC bevestigd dat het inderdaad om Salah gaat. Waarschijnlijk zag de Premier League-club zich genoodzaakt naar de politie te stappen door de ophef die was ontstaan op social media.

Liverpool heeft Salah zelf gesproken en lost het incident verder intern op. Het is dus niet bekend of de 26-jarige sterspeler van de 'Reds' een boete of een andere straf krijgt.

De video is gemaakt door een van de vele fans die om de auto van Salah heen stonden. De Egyptenaar zat vast in een file en reed dus niet op snelheid.

Liverpool uitstekend begonnen aan Premier League

Salah geldt als een van de belangrijkste spelers van Liverpool. De 59-voudig international van Egypte kroonde zich vorig seizoen met 32 treffers tot topscorer in de Premier League.

Met tien doelpunten in de Champions League had Salah bovendien een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de finale in het miljoenenbal met Liverpool, die werd verloren van Real Madrid.

Liverpool begon het nieuwe seizoen in de Premier League zondag met een 4-0-overwinning op West Ham United en en vervolgt de competitie maandag met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

