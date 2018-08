Van Dijk verwacht veel van 'geweldige selectie' Liverpool

"Iedereen die nu voor Liverpool speelt, heeft veel kwaliteit in huis. We weten allemaal dat we een geweldige selectie hebben", zegt Van Dijk dinsdag in gesprek met The Guardian.

"We willen dit seizoen in alle competities voor de prijzen gaan, maar dat spreekt voor zich. Ik voel verder geen druk door de hoge verwachtingen, want we willen zelf ook graag alles winnen. Het is nu vooral belangrijk om stabiel te presteren."

Liverpool roerde zich deze zomer flink op de transfermarkt door onder anderen aanvaller Xherdan Shaqiri, doelman Alisson en middenvelder Fabinho voor een totaalbedrag van circa 120 miljoen euro naar Anfield te halen. Daarnaast werd Naby Keïta vorig jaar al vastgelegd voor het huidige seizoen.

Vooral Alisson heeft veel indruk gemaakt op Van Dijk, die zelf begin dit jaar voor circa 84,5 miljoen euro naar Liverpool verkaste. De negentienvoudig international van Oranje geniet met volle teugen van de communicatie met de Braziliaanse keeper, die werd overgenomen van AS Roma.

"Hij is verbaal sterk, wat goed is voor iedereen in de defensie", zegt Van Dijk, die bovendien merkt dat Alisson de aanvallende intenties van Liverpool stimuleert. "Hij is erg goed aan de bal en dat versterkt ons spel. We hebben in de voorbereiding veel geoefend met de opbouw en dat gaat al een stuk beter."

Van Dijk tempert euforie na sterke start

Liverpool hoopt dit seizoen tot het einde mee te strijden om de Premier League-titel en begon de competitie zondag al overtuigend door West Ham United met 4-0 te verslaan.

Daarmee pakte Liverpool niet alleen drie punten én de koppositie, maar bleef de ploeg van trainer Jürgen Klopp ook zonder tegendoelpunt. De laatste keer dat Liverpool in eigen huis een tegentreffer kreeg, was eind februari.

"Het duel met West Ham was een bijna perfecte wedstrijd, maar het we hebben er nog maar één gehad", benadrukt Van Dijk. "Het is nu heel belangrijk om consistent te zijn en dit elke wedstrijd te laten zien."

Liverpool, verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen, vervolgt de competitie maandag met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League