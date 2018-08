Heropening White Hart Lane uitgesteld wegens zorgen over veiligheid

White Hart Lane, dat na een verbouwing plaats biedt aan 62.000 toeschouwers, zou op 15 september met de wedstrijd tussen Tottenham en Liverpool heropend worden. Dat duel is verplaatst naar Wembley, waar Tottenham sinds de zomer van 2017 zijn thuisduels afwerkt.

Ook de wedstrijd van 7 oktober tussen Tottenham en Cardiff City en het NFL-duel van een week later tussen Oakland Raiders en Seattle Seahawks die op White Hart Lane gespeeld zouden worden, moeten uitwijken naar Wembley.

Tottenham heeft onlangs tijdens veiligheidstesten problemen ontdekt. Daarom zijn andere testen uitgesteld. "We beseffen dat dit teleurstellend is voor onze seizoenkaarthouders en voor al onze fans over de hele wereld", zegt Tottenham-voorzitter Daniel Levy op de website van de club.

"Bij de start van het project hebben we om steun gevraagd, omdat we wisten dat we een complex en uitdagend traject ingingen. We vragen nu opnieuw om geduld."

Tottenham begon het seizoen zaterdag met een 1-2-zege op Newcastle United. De ploeg van manager Mauricio Pochettino speelt zaterdag op Wembley tegen stadgenoot Fulham.

