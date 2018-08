Preud'homme verwacht 'hete avond' voor Standard tegen Ajax

"Ajax heeft heel veel geïnvesteerd om kampioen te worden, maar ook om mee te doen in de Champions League", doelde Preud'homme maandag tijdens de persconferentie op de miljoenentransfers van Dusan Tadic en Daley Blind.

"Dit is nu al bijna een titelwedstrijd voor Ajax", vindt Preud'homme. "De sfeer in het stadion zal heel heet zijn."

"Ik hoop dat mijn spelers daar klaar voor zijn. Ze hebben niet veel Europese ervaring, maar ik heb wel veel internationals", aldus de trainer.

De laatste keer dat Preud'homme een wedstrijd in de ArenA coachte, was op 15 mei 2011. Ajax greep toen met een 3-1-zege op FC Twente voor het eerst sinds zeven jaar de landstitel.

"Er was op die dag in 2011 echt vuur in het stadion en we hebben afgezien in die wedstrijd", kijkt de 59-jarige coach terug. "De zege van Ajax was helemaal verdiend, dus ik weet dat het kan spoken in dit stadion. Als het écht moet voor Ajax, dan is het niet eenvoudig om hier te spelen."

Preud'homme verwacht dinsdag een soortgelijke hunkering bij Ajax-spelers en het -publiek. In het seizoen 2014/2015 speelde Ajax voor het laatst in de groepsfase van de Champions League.

Preud'homme ziet Ajax als favoriet

Na de 2-2 van vorige week ziet Preud'homme Ajax als favoriet om de play-offs te halen. Standard zal in ieder geval moeten scoren in Amsterdam om aanspraak te maken op de volgende ronde.

"We zijn geen favoriet, daar blijf ik bij, maar alles is mogelijk. Als wij een goede dag hebben en zij beginnen te twijfelen, waarom zou het dan niet kunnen? We zullen onze kans wagen."

Preud'homme put vooral vertrouwen uit het feit dat zijn ploeg in Luik terugkwam van een achterstand. "Na die 0-2 werd het natuurlijk veel moeilijker, maar toch pakten we nog een gelijkspel. Dat kan vertrouwen geven, omdat we nu weten dat het mogelijk is om Ajax pijn te doen."

De belangen zijn voor Standard minder groot dan voor Ajax, stelde Preud'homme. "De Champions League is niet ons hoofddoel, maar natuurlijk zou ik teleurgesteld zijn als het fout loopt. Wij spelen elke wedstrijd om te winnen."

Ajax-Standard Luik begint dinsdagavond om 20.30 uur. De Slowaak Ivan Kruzliak is de scheidsrechter in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van de tweestrijd speelt in de play-offs tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag.

