Ajax Vrouwen dankzij gelijkspel tegen Thór/KA naar Champions League

Ajax en Thór/KA hadden hun eerste twee pouleduels in Noord-Ierland vorige week gewonnen, waardoor de laatste wedstrijd de beslissing moest brengen.

Omdat de ploeg uit Amsterdam een beter doelsaldo had na de eerste twee wedstrijden tegen het Noord-Ierse Linfield en het Ierse Wexford Youths (6-1 om 5-0), volstond tegen Thór/KA een gelijkspel. Beide ploegen kregen maandag in Belfast kansen, maar er werd niet gescoord.

In de laatste twaalf minuten moest Thór/KA met een vrouw minder spelen, omdat de Mexicaanse Ariana Calderon twee keer geel kreeg. Ajax-keeper Marieke Ubachs kwam daardoor in de slotfase niet meer in serieuze problemen.

Thór/KA maakt zich op voor knock-outfase

Ook Thór/KA mag zich opmaken voor de knock-outfase van de Champions League. De ploeg uit IJsland gaat als een van de beste nummers twee van de tien voorrondepoules door naar de laatste 32.

Vorig seizoen bereikte Ajax Vrouwen ook al de knock-outfase van de Champions League. In de eerste ronde was het Italiaanse Brescia te sterk voor de ploeg van trainer Benno Nihom.

Ook Lyon, Barcelona en Bayern loten vrijdag mee

Vrijdag vindt de loting plaats voor de knock-outfase van dit seizoen. Naast Ajax gaan onder meer titelverdediger Olympique Lyon (met Oranje-international Shanice van de Sanden), FC Barcelona (Lieke Martens en Stefanie van der Gragt) en Bayern München (Lineth Beerensteyn en Jill Roord) in de koker.

De finale van de Champions League voor vrouwen wordt in mei in Boedapest gespeeld. Vorig jaar won Lyon na verlenging met 4-1 van VfL Wolfsburg. Van de Sanden gaf in de eindstrijd drie assists.