Ook Silva (32) beëindigt interlandloopbaan bij Spanje

"De Spaanse nationale ploeg heeft mij alles gegeven en liet me vanuit de jeugd groeien als speler en als persoon", schrijft Silva in een dankwoord op Twitter.

Met zijn afscheid volgt Silva het voorbeeld van FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué (31), die zaterdag al meldde dat hij definitief stopt als international. De verdediger speelde 102 keer voor Spanje.

Kort na het WK in Rusland maakte Andres Iniesta (34) al bekend dat hij stopt bij de nationale ploeg. De middenvelder, die deze zomer Barcelona verruilde voor de Japanse ploeg Vissel Kobe, kwam tot 131 interlands.

Op het WK in Rusland had Silva in alle duels van Spanje een basisplaats. De Zuid-Europeanen werden al in de achtste finales uitgeschakeld. Het gastland was na strafschoppen te sterk.

Silva veroverde drie hoofdprijzen met Spanje

Silva debuteerde in 2006 voor 'La Roja'. Vier jaar later werd hij in Zuid-Afrika wereldkampioen, al bleef hij - in tegenstelling tot Piqué en doelpuntenmaker Iniesta - op de bank in de finale tegen Oranje (1-0 na verlenging).

Silva behoorde ook tot de Spaanse selectie op de gewonnen EK's van 2008 en 2012. In de finales van die evenementen had hij wel een basisplaats en in 2012 opende hij de score in de eindstrijd tegen Italië (4-0). Het was de belangrijkste van zijn 35 treffers voor de nationale ploeg.

Na het vertrek van bondscoach Fernando Hierro - die aan de vooravond van het WK de ontslagen Julen Lopetegui opvolgde - begint Spanje onder Luis Enrique in september aan de Nations League. Engeland en Kroatië zijn dan de tegenstanders.