Bruins krijgt twee duels schorsing na eerste rode kaart door VAR

Bruins mist door zijn schorsing de wedstrijden tegen Feyenoord en NAC Breda. Excelsior meldt dat de routinier (31) "onder protest" instemt met de strafmaat. "Hoewel Bruins de straf te zwaar vindt, gaat hij toch akkoord", laat de Rotterdamse club weten.

Zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1) kreeg Bruins in de 58e minuut de rode kaart. Scheidsrechter Siemen Mulder bekeek op verzoek van de VAR beelden van een overtreding van Bruins en stuurde de speler vervolgens van het veld.

Bij een duel bij de zijlijn ging Bruins hard door op het scheenbeen van Fortuna-speler Alessandro Ciranni. Mulder schatte op het veld de ernst van de overtreding niet correct in, maar trok na het zien van de videobeelden direct rood voor Bruins.

De VAR wordt dit seizoen voor het eerst gebruikt in de Eredivisie. De afgelopen twee jaar werd er in de wedstrijden om de KNVB-beker al mee geëxperimenteerd. Anoaur Kali was in september 2016 tijdens een bekerduel tussen Ajax en Willem II de eerste speler in Nederland die op advies van de videoarbiter rood kreeg.

De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Excelsior begint zondag om 14.30 uur. Bij Feyenoord zitten Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius een schorsing uit. Zij kregen zondag ieder twee keer geel tegen De Graafschap (2-0-nederlaag).

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie