Ten Hag zoekt voor duel met Standard nog naar juiste balans bij Ajax

"Ik heb mijn ideale basiself al wel in mijn hoofd zitten, maar het is elk seizoen zo dat je pas na zeven of acht wedstrijden weet wat je beste opstelling is", aldus Ten Hag maandag op een persconferentie in Amsterdam. "We hebben pas een paar duels gespeeld dit seizoen. Hoe kan ik nu al weten wat de beste balans is?"

De 48-jarige trainer is nog zoekende, mede doordat hij aankopen als Dusan Tadic en Daley Blind moet inpassen in zijn team. Bovendien heeft Ajax een relatief druk programma aan het begin van dit seizoen, omdat de ploeg al instroomde in de tweede voorronde van de Champions League.

Afgelopen zaterdag, in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1), stelde Ten Hag daarom vier andere spelers op dan drie dagen eerder in de heenwedstrijd tegen Standard Luik (2-2).

Frenkie de Jong, Klaas-Jan Huntelaar, Nicolás Tagliafico en Lasse Schöne begonnen op de bank. Die wisselingen pakten gezien het resultaat en het spel tegen Heracles niet goed uit, maar Ten Hag vreest niet dat dit invloed zal hebben op het duel met Standard.

"Natuurlijk wil je ergens op kunnen voortborduren en baal ik als een stekker dat we zaterdag niet gewonnen en slecht gespeeld hebben, maar 'Heracles' en 'Standard' zijn twee totaal verschillende wedstrijden. We zullen dinsdag in ieder geval weer met de sterkste opstelling beginnen, dat lijkt me duidelijk. We willen heel graag de Champions League in."

Ajax gaf in België 0-2-voorsprong uit handen

Ajax gaf vorige week in Luik een 0-2-voorsprong uit handen in de tweede helft. Door het 2-2-gelijkspel hebben de Amsterdammers nog wel een goede uitgangspositie. De ploeg van Ten Hag heeft in de Johan Cruijff ArenA genoeg aan 0-0- of 1-1-gelijkspel.

"Ik verwacht geen open wedstrijd", aldus Ten Hag, die hoopt dat zijn elftal geleerd heeft van de fouten van het duel in Luik. "Er sloop vorige week in de tweede helft gemakzucht in de ploeg. We stonden bij rust met 0-2 voor en daardoor kreeg de ploeg het gevoel dat de buit al binnen was. Daar hebben we over gesproken met de ploeg en iedereen was het ermee eens dat we de afspraken en taken hebben verwaarloosd in Luik."

Voor Kasper Dolberg komt het duel in de derde voorronde van de Champions League nog te vroeg. Ten Hag mist verder de al langer geblesseerde Joël Veltman, Daley Sinkgraven en Vaclav Cerny. Carel Eiting is een vraagteken, omdat hij maandag kampte met buikkrampen.

De winnaar van het tweeluik tussen Ajax en Standard Luik speelt in de play-offs tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev om een plekje in de groepsfase van de Champions League.

Ajax-Standard Luik begint dinsdagavond om 20.30 uur. De Slowaak Ivan Kruzliak is de scheidsrechter in de Johan Cruijff ArenA.

