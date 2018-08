Wijnaldum lacht om geruchten over vertrek bij Liverpool

"Ik las onder andere dat ik de club zou hebben gevraagd om een transfer, maar dat is nooit gebeurd. Ik heb dus vooral gelachen om al die berichten", zegt Wijnaldum maandag tegen The Guardian.

De 27-jarige Rotterdammer kwam afgelopen seizoen nog in vijftig officiële wedstrijden in actie voor Liverpool, maar door de komst van middenvelders Naby Keita (60 miljoen euro) en Fabinho (45 miljoen euro) speculeerden Engelse media volop over een aanstaand vertrek van Wijnaldum.

De 48-voudig international van Oranje speelt evenwel nog steeds bij Liverpool. Sterker nog, hij deed zondag negentig minuten mee in de thuiswedstrijd tegen West Ham United (4-0).

Wijnaldum is inmiddels wel gewend aan de geruchten. "Mensen van buitenaf zien dat Liverpool spelers koopt en concluderen dan dat de spelers die er al waren, moeten vertrekken. Liverpool zal altijd goede spelers blijven kopen, ook al is het niveau van de selectie al hoog. Dat is normaal bij een topclub."

Wijnaldum juist blij met brede selectie

Een van de clubs waar Wijnaldum de laatste tijd mee in verband werd gebracht, was het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu. Volgens de middenvelder is van een transfer naar Turkije nooit sprake geweest.

"Misschien komt het doordat ik twee jaar met Cocu bij PSV heb gewerkt, maar dat gerucht komt in ieder geval niet van mij. Dat is iets vanuit de media", benadrukt Wijnaldum, die juist blij is dat Liverpool zich deze zomer versterkte.

"Ik denk dat we de kwaliteit in huis hebben om het op te nemen tegen Manchester City, al wordt het lastig als City net zo speelt als vorig seizoen. We mogen amper punten verliezen dit seizoen, maar we gaan natuurlijk vol voor de titel."

Wijnaldum en Liverpool staan door de ruime zege op West Ham na één speelronde in ieder geval wel aan kop in de Premier League. De 'Reds' vervolgen de competitie precies over een week met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

In Engeland is de transferdeadline al geweest, maar in de meeste andere landen duurt het nog ruim twee weken voordat de transfermarkt sluit. Engelse clubs mogen daardoor geen spelers meer kopen, maar ze mogen nog wel verkopen.

