Trainer Buijs schaamt zich diep na dramatische start met FC Groningen

"Het spreekt voor zich dat we hier een rotgevoel aan overhouden en dat het schaamrood op onze kaken staat", zei een teleurgestelde Buijs zondag in gesprek met FOX Sports. "Dit is een lekkere kennismaking voor mij met de Eredivisie."

Groningen was vanaf het eerste fluitsignaal de onderliggende partij in de GelreDome, al stond het bij rust nog maar 2-1. Vitesse liep mede door defensieve fouten van Groningen in de tweede helft kinderlijk eenvoudig uit naar een ruime zege.

Buijs gaf toe dat zijn ploeg niks te vertellen had in Arnhem. "We zijn volledig afgetroefd en hebben op heel veel vlakken niet thuisgegeven. Niet een of twee spelers speelden slecht, maar de hele ploeg. We gaven de doelpunten veel te makkelijk weg en lieten elkaar in de steek. Dat is een heel pijnlijke les."

Buijs moet voor ommekeer zorgen in Groningen

De 36-jarige Buijs is bij Groningen bezig aan zijn eerste klus als trainer in het betaald voetbal, maar door het teleurstellende vorige seizoen onder Ernest Faber wordt wel direct veel verwacht van de oud-middenvelder.

Buijs, die tussen 2004 en 2006 als speler onder contract stond bij Groningen en de laatste jaren coach was van Kozakken Boys, baalt dan ook flink van zijn valse start in de Eredivisie.

"Ik heb zeven weken de tijd gehad om mijn ploeg klaar te stomen voor deze wedstrijd. Als we dan zo voor de dag komen, is dat zeer slecht. Daar ben ik verantwoordelijk voor", concludeerde Buijs, die nog niet wil wanhopen na zijn dramatische debuut als trainer in het betaald voetbal.

"Mijn enthousiasme is zeker niet weg. Maar als je een keer verliest, wil je daar een zo goed mogelijk gevoel aan overhouden. Dat kunnen we nu absoluut niet zeggen. Deze 5-1-nederlaag is terecht, maar gelukkig krijgen we snel weer een nieuwe kans om te laten zien wat we in huis hebben."

Groningen komt vrijdag al in actie in de tweede speelronde van de Eredivisie. De ploeg van Buijs neemt het dan thuis op tegen Willem II (aftrap 20.00 uur).

