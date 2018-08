Barcelona pakt Spaanse supercup, derde Duitse supercup op rij voor Bayern

Twee jaar geleden won Barcelona de Spaanse supercup ook ten koste van Sevilla. Toen werd de 'Rojiblancos' over twee duels (3-0-thuiszege en 0-2-uitzege) verslagen.

Het is de dertiende keer dat Barcelona de Spaanse supercup wint. Behalve in 2016 en dit jaar veroverden de Catalanen de prijs ook in 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 en 2013.

Pablo Sarabia bracht Sevilla na negen minuten op voorsprong tegen Barcelona. Na voorbereidend werk van Luis Muriel krulde de Spanjaard de bal langs doelman Marc-André ter Stegen, die de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen.

Drie minuten voor rust zorgde Gerard Piqué, die zaterdag besloot om definitief zijn interlandloopbaan voor Spanje te beëindigen, voor de gelijkmaker. De verdediger benutte de rebound van een vrije trap van Lionel Messi die op de paal belandde.

Ter Stegen stopt strafschop

De wedstrijd in Tanger leek op een verlenging af te stevenen, maar elf minuten voor tijd maakte Ousmane Dembélé de 1-2. De Fransman schoot de bal van net buiten de zestien schitterend in de linkerbovenhoek.

Sevilla kreeg in de slotfase nog een penalty na een overtreding van Ter Stegen op Aleix Vidal. De Duitse keeper stopte vervolgens de inzet van Wissam Ben Yedder.

Het nieuwe seizoen in de Primera División gaat op vrijdag 17 augustus van start. FC Barcelona ontvangt een dag later Deportivo Alavés, terwijl Sevilla op zondag 19 augustus begint met een uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano.

Hattrick Lewandowski voor Bayern

In Duitsland nam Bayern met de overwinning op Frankfurt revanche voor de nederlaag in de bekerfinale van vorig seizoen. Toen stuntten de 'Adlerträger' in Berlijn met een 1-3-zege op de Zuid-Duitse formatie.

Het is de zevende keer dat Bayern de Duitse supercup verovert. Naast de laatste drie edities won de 'Rekordmeister' de prijs ook in 1987, 1990, 2010 en 2012.

Lewandowski was met een hattrick de gevierde man bij Bayern. De Poolse spits opende na iets meer dan twintig minuten de score voor Bayern. Hij kopte raak uit een afgemeten voorzet vanaf rechts van Joshua Kimmich.

Vijf minuten later was de 29-jarige Lewandowski opnieuw trefzeker met een kopbal. Ditmaal zorgde Arjen Robben met een hoekschop voor de assist. Negen minuten na rust voltooide hij zijn hattrick met een lage schuiver.

Ook Coman en Alcantara trefzeker

Kingsley Coman voerde de score na ruim een uur spelen verder op. De Fransman, die net daarvoor in het veld was gekomen, tikte raak uit een voorzet van David Alaba die werd weggetikt door doelman Frederik Ronnow.

Thiago Alcantara zorgde vijf minuten voor tijd voor het slotakkoord. De Spanjaard schoot raak uit een voorzet van Coman.

Arjen Robben begon in de basis bij Bayern en speelde een klein uur mee. Bij Frankfurt maakte Jetro Willems de negentig minuten vol en werd Jonathan de Guzmán halverwege de tweede helft gewisseld.

Het nieuwe seizoen in de Bundesliga gaat op vrijdag 24 augustus van start. Dan neemt Bayern het in de Allianz Arena op tegen 1899 Hoffenheim. Frankfurt start de competitie een dag later met een uitwedstrijd tegen SC Freiburg.