Van Bronckhorst wijt nederlaag Feyenoord aan gebrek aan vertrouwen

"We begonnen moeizaam, maar toch was er niets aan de hand", begon Van Bronckhorst zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"Maar na die 1-0 na een half uur zie je dat het vertrouwen even weg is bij ons. Er waren weinig automatismes, we wilden de bal niet hebben. Na rust deden we het beter maar uiteindelijk zie je het elftal na twee rode kaarten uit elkaar vallen."

Eric Botteghin kreeg halverwege de tweede helft zijn tweede gele kaart en datzelfde gold voor Jean-Paul Boëtius tien minuten voor tijd.

Van Bronckhorst was vooral teleurgesteld in Boëtius die eerst een prent ontving voor een overtreding en vervolgens van het veld moest omdat hij demonstratief applaudisseerde voor scheidsrechter Pol van Boekel.

"Ik snap echt niet hoe je in twintig seconden twee gele kaarten pakt. Na die eerste gele kaart moet je gewoon weglopen. Klaar."

'Uiteindelijk moeten we verder'

Van Bronckhorst vulde de prijzenkast van Feyenoord met een kampioensschaal, twee KNVB-bekers en twee Johan Cruijff Schalen, maar hij staat na een teleurstellende vierde plaats vorig seizoen in de Eredivisie voor de opdracht zijn ploeg deze jaargang langer in de kampioensrace te houden,

Hoe de voormalig topvoetballer dat precies wil doen, wist hij nog niet meteen na de verrassende verliespartij in Stadion De Vijverberg.

"Zo kort na de wedstrijd gaat er veel door je hoofd. De wedstrijd, bepaalde momenten. Dat is normaal. Maar uiteindelijk moeten we verder. Donderdag wacht weer een zware wedstrijd tegen Trencín. Het wordt heel moeilijk met een achterstand van 4-0, maar we moeten er wel voor gaan."

Feyenoord ging afgelopen donderdag in de heenwedstrijd in Slowakije tegen Trencín met liefst 4-0 onderuit en heeft dus donderdag in de return in de eigen Kuip een klein wonder nodig om de play-offs van de Europa League te bereiken.

De winnaar van de Johan Cruijff Schaal speelt volgende week zondag de stadsderby bij Excelsior, dat zaterdag in eigen huis genoegen moest nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Fortuna Sittard.

