Clasie vindt dat er snel iets moet veranderen bij 'zoekend' Feyenoord

"Deze nederlaag komt minimaal zo hard aan", zei een aangeslagen Clasie in Doetinchem tegen FOX Sports. "De hele ploeg is nog een beetje zoekende. Dit moet er snel uit, want het kan niet langer zo doorgaan."

De 27-jarige middenvelder stond donderdag ook in de basis toen Feyenoord zich blameerde tegen Trencín in de derde voorronde van de Europa League. Clasie moest erkennen dat het spel in Doetinchem niet veel beter was dan drie dagen eerder.

"We hadden afgesproken om wat compacter te spelen. Na rust was er een fase waarin we met wat meer vertrouwen speelden en ook kansen kregen, maar ons beste spel lieten we nog niet zien. Voor een 2-0-nederlaag heb ik geen goed woord over."

Clasie hekelt rode kaarten ploeggenoten

Feyenoord keek al in de eerste helft tegen een achterstand aan en moest tot overmaat van ramp na rust met tien man verder door een rode kaart van verdediger Eric Botteghin (twee keer geel).

Een klein kwartier later keeg ook Jean-Paul Boëtius zijn tweede gele kaart na een cynisch gebaar, waarna De Graafschap in de slotfase uitliep naar 2-0. Clasie baalde als een stekker van de rode kaarten van zijn ploeggenoten.

"Op die manier laten ze de ploeg gewoon in de steek", vindt de middenvelder, die weet dat het snel beter moet bij Feyenoord. "Dit moeten we als ploeg omdraaien, hoe moeilijk het misschien ook is. We moeten dicht bij elkaar blijven en er voor elkaar zijn."

Feyenoord, dat het seizoen nog goed begon met het winnen van de Johan Cruijff Schaal, speelt donderdag de return tegen Trencín in de Europa League. Drie dagen later staat een thuiswedstrijd tegen Excelsior op het programma.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie