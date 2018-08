Sporting wint dankzij twee goals Dost, Memphis trefzeker bij zege Lyon

Sporting Lissabon won zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 1-3 bij Moreirense. Dost bracht een kwartier voor tijd zijn ploeg voor de eerste keer op voorsprong door een strafschop te benutten (1-2). In de extra tijd besliste de Nederlandse spits het duel met zijn tweede treffer.

Dost wilde eind vorig seizoen zijn contract bij de Portugese topclub laten ontbinden nadat hij in mei tijdens een training was aangevallen door hooligans, die teleurgesteld waren in de prestaties van hun club. Bij de vechtpartijen op het veld liep hij een flinke hoofdwond op.

De oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo besloot na een gesprek met de nieuwe voorzitter Sousa Cintra en de nieuwe trainer José Peseiro alsnog te blijven. Dost zette vorige maand zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot 2021 aan Sporting Portugal verbonden houdt.

Memphis schiet vrije trap prachtig in kruising

In Frankrkijk bepaalde Olympique Lyon-aanvaller Memphis de eindstand in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Amiens. De Oranje-international vond tien minuten voor tijd het doel door een vrije trap van net buiten de zestien prachtig in de kruising te schieten.

Halverwege de eerste helft opende Bertrand Traoré de score voor Lyon. De oud-Ajacied dribbelde het strafschopgebied binnen en schoof de bal door de benen van doelman Regis Gurtner.

Memphis kwam de hele wedstrijd in actie voor de formatie van Bruno Génésio. Kenny Tete bleef negentig minuten op de bank bij de thuisploeg.

Lyon is een van de negen ploegen die zijn eerste wedstrijd van het seizoen heeft gewonnen in de Ligue 1. Olympique Marseille opende vrijdag de competitie met een 4-0-thuiszege op Toulouse en AS Monaco won zaterdag met 1-3 bij FC Nantes.

Later op zondag won ook Paris Saint-Germain zijn openingsduel. De landskampioen versloeg in het Parc des Princes Caen met 3-0 dankzij doelpunten van Neymar, Adrien Rabiot en Timothy Weah.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Babel helpt Besiktas aan zege

In Turkije hielp Ryan Babel Besiktas bij de competitiestart aan een 2-1-thuiszege op Akhisar Belediyespor. De Oranje-international tikte drie minuten voor rust een voorzet van Jeremain Lens binnen en bracht zijn ploeg daarmee op 2-0.

Drie minuten daarvoor opende Pepe de score voor Besiktas. Evgen Seleznev bracht elf minuten na rust de spanning nog terug, maar een punt zat er niet meer in voor Akhisar.

Babel speelde de hele wedstrijd mee en Lens werd elf minuten voor tijd gewisseld. Besiktas is een van de acht ploegen in de Süper Lig die hun eerste wedstrijd van het seizoen wonnen. Ook Galatasaray (1-3-zege op Ankaragücü) en Fenerbahçe (2-1-zege op Bursaspor) maakten geen fout.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig