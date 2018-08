Memphis met fraaie vrije trap trefzeker voor winnend Olympique Lyon

Memphis vond tien minuten voor tijd het doel. De 24-jarige aanvaller schoot een vrije trap van net buiten de zestien prachtig in de kruising.

Halverwege de eerste helft opende Bertrand Traoré de score voor Lyon. De oud-Ajacied dribbelde het strafschopgebied binnen en schoof de bal door de benen van doelman Regis Gurtner.

Memphis kwam de hele wedstrijd in actie voor de formatie van Bruno Génésio. Kenny Tete bleef negentig minuten op de bank bij de thuisploeg.

PSG opent seizoen tegen Caen

Lyon is een van de acht ploegen die zijn eerste wedstrijd van het seizoen heeft gewonnen in de Ligue 1. Olympique Marseille opende vrijdag de competitie met een 4-0-thuiszege op Toulouse en AS Monaco won zaterdag met 1-3 bij FC Nantes.

Later op zondag komt Paris Saint-Germain nog in actie. De landskampioen speelt om 21.00 uur in het Parc des Princes tegen Caen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1