City wint topper tegen Arsenal bij competitiestart, Liverpool haalt uit

Raheem Sterling bracht City na een klein kwartier op voorsprong tegen Arsenal. Halverwege de tweede helft verdubbelde Bernardo Silva de marge.

City begon uitstekend aan de wedstrijd in Londen en overklaste Arsenal in de openingsfase op alle fronten. Dat resulteerde na veertien minuten in de openingstreffer van Sterling. De Engelsman dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en passeerde doelman Petr Cech met een hard schot.

De bezoekers waren voor rust tweemaal dicht bij het tweede doelpunt. Aymeric Laporte wist de rebound niet te benutten nadat Cech een vrije trap van Riyad Mahrez losliet en de Algerijn, die deze zomer overkwam van Leicester City, schoot even later net naast.

Bernardo Silva bepaalt eindstand

Vroeg in de tweede helft besloot Unai Emery, die zijn officiële debuut maakte als manager van Arsenal, alles op alles te gaan spelen en spits Alexandre Lacazette in te brengen voor Aaron Ramsey. De Fransman liet zich direct gelden met een afstandsschot dat net naast ging.

Het offensief van Arsenal had geen effect, want in de 64e minuut tekende Bernardo Silva voor de 0-2. Nadat Sergio Agüero even daarvoor oog in oog met Cech faalde, trof de Portugees wel doel uit een voorzet van Benjamin Mendy.

Arsenal vond daarna nog twee keer het net, maar beide treffers werden afgekeurd wegens buitenspel. Eerst schoot Pierre-Emerick Aubameyang op prachtige wijze raak en kort daarna was Mesut Özil trefzeker.

Mané scoort tweemaal voor Liverpool

Op Anfield opende Mohamed Salah na negentien minuten de score voor Liverpool tegen West Ham United. De Egyptenaar werkte een voorzet van Andy Robertson van dichtbij binnen.

Op slag van rust verdubbelde Sadio Mané op aangeven van James Milner de marge. De Senegalees was acht minuten na de onderbreking opnieuw trefzeker met een lage schuiver. Daniel Sturridge bepaalde twee minuten voor tijd de eindstand na een corner van Milner.

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk deden beiden de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat dankzij de ruime overwinning aan kop gaat in de Premier League.

Behalve City en Liverpool wonnen ook onder meer Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur hun openingsduel. Zaterdag wonnen de 'Blues' met 0-3 bij Huddersfield Town en versloegen de 'Spurs' Newcastle United met 1-2. United opende vrijdag het seizoen met een 2-1-thuiszege op Leicester City.

Wesley Hoedt speelde zondag met Southampton voor eigen publiek met 0-0 gelijk tegen Burnley. De Nederlander kwam negentig minuten in actie voor de 'Saints'.

