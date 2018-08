AZ kinderlijk eenvoudig langs NAC, Vitesse wint overtuigend van Groningen

Na 45 minuten stond AZ al op een comfortabele 3-0-voorsprong dankzij doelpunten van Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos en Myron Boadu, die zich de jongste doelpuntenmaker ooit mag noemen van AZ in de Eredivisie.

In de tweede helft leek NAC een grotere nederlaag bespaard te blijven, maar Teun Koopmeiners schoot tien minuten voor tijd nog de vierde treffer binnen en debutant Björn Johnsen bepaalde de eindstand op 5-0.

Voor NAC was het de eerste officiële wedstrijd onder trainer Mitchell van der Gaag, die is overgekomen van Excelsior. De coach bracht in de tweede helft zijn zoon Jordan van der Gaag in het veld en is de eerste trainer sinds Peter Bosz (Vitesse in 2014) die zijn eigen zoon laat debuteren in de Eredivisie.

Door de ruime zege gaat AZ na de eerste speelronde direct aan kop. De ploeg van trainer John van den Brom kan zich door de recente uitschakeling in de tweede voorronde van de Europa League dit seizoen volledig richten op de competitie en de KNVB-beker.

Enorme blunder Birighitti leidt 3-0 in

Al vanaf het eerste fluitsignaal was NAC veroordeeld tot verdedigen in het AFAS-stadion. Onder anderen Mats Seuntjens, Fredrik Midtsjö en Oussama Idrissi stuitten op doelman Mark Birighitti of misten geluk in de afronding, maar na 26 minuten was het alsnog raak. Svensson trof doel met een laag schot in de rechterhoek.

Vier minuten later had het thuispubliek opnieuw reden tot juichen. Hatzidiakos kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en volleerde op fraaie wijze de 2-0 binnen.

Het zwakke NAC had daar weinig tegenin te brengen en incasseerde vlak voor rust ook de derde treffer dankzij een enorme blunder van doelman Birighitti. De Australiër wachtte te lang met het wegschieten van de bal en zag de inglijdende Boadu daar optimaal van profiteren.

Ook in de tweede helft was AZ de bovenliggende partij, al leidde dat pas in de laatste tien minuten tot treffers. Koopmeiners verschalkte Birighitti met een van richting veranderd schot en vijf minuten voor tijd maakte de van ADO Den Haag overgekomen Johnsen de klinkende zege compleet.

Vitesse

Eerder op zondag boekte Vitesse een zeer overtuigende overwinning op FC Groningen. De ploeg van trainer Leonid Slutsky zegevierde met liefst 5-1 in de GelreDome.

Uitblinker Bryan Linssen tekende na ruim twintig minuten voor de openingstreffer tegen zijn oude club. Ritsu Doan werkte na 38 minuten de gelijkmaker binnen, maar Vitesse kwam even later via Matús Bero weer op voorsprong.

In de tweede helft gooiden Roy Beerens, Jake Clark-Salter en Tim Matavz de wedstrijd op slot, waardoor Vitesse zijn eerste competitiewedstrijd voor eigen publiek overtuigend won.

De Arnhemmers revancheerden zich bovendien van de 0-1 nederlaag van deze week tegen FC Basel in de derde voorronde van de Europa League. Donderdag staat de return van het tweeluik met de Zwitsers op het programma.

Drie treffers in aantrekkelijke eerste helft

FC Groningen kwam in de beginfase nog goed weg nadat Matavz de kruising raakte met een kopbal, maar na 22 minuten was het alsnog raak. Na een voorzet van Vyacheslav Karavaev wist Linssen zijn voet eerder tegen de bal te zetten dan de onoplettende Deyovaisio Zeefuik, die de inzet van de Vitesse-aanvaller achter doelman Padt zag verdwijnen.

Tot dat moment had Groningen zich weinig voor het vijandelijke doel laten zien, maar de bezoekers trokken de stand na 38 minuten wel gelijk. Tom van Weert hield de bal net binnen en gaf op de achterlijn een voorzet op de inlopende Doan, die de bal achter doelman Eduardo werkte.

Heel lang kon Groningen niet genieten van de gelijkmaker, want een minuut voor rust stond Vitesse weer op voorsprong. De Slowaak Bero kopte knap raak op aangeven van Alexander Büttner, die de hele wedstrijd al gevaarlijk was met voorzetten vanaf de zijkant.

Ook in de tweede helft was het Vitesse dat domineerde en het was dan ook een kwestie van tijd voordat de wedstrijd beslist was. Beerens werkte na 62 minuten een rebound binnen en Clarke-Salter kopte vijf minuten later op aangeven van diezelfde Beerens de 4-1 binnen.

Mimoun Mahi raakte nog wel de paal namens Groningen, maar Vitesse toonde zich een stuk scherper in de afronding en tekende vlak voor tijd ook de 5-1 aan. Matavz werd op randje buitenspel weggestuurd en knalde de bal op schitterende wijze achter Padt, waardoor Groningen dramatisch aan het seizoen begint.

