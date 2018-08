Emmen-trainer Lukkien: 'Dit kan je in je stoutste dromen niet bevroeden'

"Dit kan je in je stoutste dromen niet bevroeden. Maar ik denk wel dat het een verdiende overwinning was", zei de 46-jarige Groninger voor de camera van de NOS.

"Ik ben trots en ook blij dat we hebben kunnen laten zien waar we voor staan. We hebben daar waar mogelijk gevoetbald."

FC Emmen stond halverwege al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Glenn Bijl en Anco Jansen (strafschop) en hoefde in de tweede helft alleen een treffer van Sheraldo Becker te incasseren.

"We verzuimden de wedstrijd in de openingsfase van de tweede helft te beslissen. Jansen had toen ook de 0-3 moeten maken", had Lukkien nog wel een puntje van kritiek.

"Ze gingen vanaf dat moment natuurlijk va-banque spelen en na de 1-2 ging het publiek er al helemaal achter staan en geloofden ze nog in een resultaat. Het was voor ons een kwestie van overleven en dat hebben we goed gedaan."

Niet verbaasd over eerste optreden

Lukkien was niet verbaasd over wat FC Emmen in zijn eerste optreden op het hoogste niveau van Nederland liet zien.

"Ik was uiteraard wel nieuwsgierig of het er ook gelijk uit zou komen. Dat was het geval in met name de eerste helft en de openingsfase van de tweede helft, dus daar ben ik heel tevreden over."

FC Emmen werd door kenners bestempeld als de gedoodverfde degradatiekandidaat, maar daar trekt Lukkien zich niets van aan.

"Collega-trainers hebben in de voorbereiding gezegd dat ze wel gaan zien hoe het gaat lopen, omdat je moeilijk nu al iets kan vinden van ploegen. Daar sluit ik me volledig bij aan."

De Drenten zijn door de zege op ADO vanzelfsprekend boven in de ranglijst te vinden en hebben net als PSV (4-0 tegen FC Utrecht), sc Heerenveen (2-3 tegen PEC Zwolle) en VVV-Venlo (0-1 tegen Willem II) drie punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie