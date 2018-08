FC Emmen debuteert met uitzege op ADO Den Haag in Eredivisie

Halverwege stond FC Emmen al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Glenn Bijl (38e minuut) en Anco Jansen (strafschop in de 42e minuut). In de tweede helft hoefde het alleen een treffer van Sheraldo Becker (62e minuut) te incasseren.

De 'Rood-Witten' zijn door de knappe zege vanzelfsprekend boven in de ranglijst te vinden en heeft net als PSV (4-0 tegen FC Utrecht), sc Heerenveen (2-3 tegen PEC Zwolle) en VVV-Venlo (0-1 tegen Willem II) drie punten.

De ploeg van trainer Dick Lukkien promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie door in de finale van de play-offs af te rekenen met Sparta Rotterdam.

Stroef begin van de wedstrijd

Emmen begon nog stroef aan de wedstrijd tegen ADO. De bezoekers slaagden er amper in de bal in het elftal te houden, waardoor de thuisploeg voor de meeste dreiging zorgde.

ADO kreeg ook een aantal kansen, maar die waren niet besteed aan Melvyn Lorenzen (kopbal over), Tom Beugelsdijk (schot geblokt) en Abdenasser El Khayati (redding Kjell Scherpen).

Vlak voor rust kroop Emmen wat meer uit zijn schulp en dat resulteerde prompt in de 0-1 van Bijl. De middenvelder schoot de bal van een metertje of twintig op fraaie wijze via de binnenkant van de paal in het doel.

Voorsprong geeft FC Emmen vertrouwen

De voorsprong gaf FC Emmen zichtbaar vertrouwen en nog geen vijf minuten na de 0-1 werd het al 0-2 door Jansen, die in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Danny Bakker en zelf de penalty benutte.

De Emmenaren verzuimden in de openingsfase van de tweede helft verder uit te lopen en dat zorgde ervoor dat ADO na ruim een uur terug kon komen tot 1-2 via Becker. De aanvaller had daarbij wel het geluk dat zijn poging dusdanig van richting werd veranderd dat Scherpen kansloos was.

ADO ging vervolgens fanatiek op jacht naar de gelijkmaker en die had Becker vijf minuten na de 1-2 ook moeten maken. De buitenspeler miste echter voor open doel, nadat een inzet van El Khayati op de paal was beland.

In de laatste twintig minuten hield Emmen met hangen en wurgen stand, waardoor na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Richard Martens een feestje kon worden gevierd met de meegereisde supporters.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie