Oud-VVV'er Honda aan de slag als bondscoach Cambodja

De 32-jarige Honda heeft zondag een contract voor twee jaar getekend bij de Cambodjaanse voetbalbond. Hij zal niet betaald worden voor die functie, maar krijgt wel een reiskostenvergoeding van het Aziatische land.

"Ik wil het nationale team van Cambodja graag helpen met het creëren van een duidelijke speelstijl", zei Honda bij zijn presentatie in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. "Hopelijk kan ik ervoor zorgen dat het land over de hele wereld meer bekendheid krijgt."

Na het WK van vorige maand in Rusland, waar Japan in de achtste finales werd uitgeschakeld door België, besloot Honda een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. De 98-voudig international is voorlopig niet van plan om helemaal te stoppen als voetballer.

Twee weken geleden tekende Honda zelfs een contract bij Melbourne Victory. De club uit Australië gaf toestemming aan Honda om aan de slag te gaan bij Cambodja, mits de oud-speler van VVV-Venlo dit seizoen geen wedstrijden zou missen.

Voorzitter Cambodja verwacht betere resultaten

Aangezien de Australische competitie dit seizoen stil ligt in de interlandperiodes, kan Honda het coachen van Cambodja combineren met het spelen van wedstrijden bij Melbourne Victory.

Voorzitter Sao Sokha van de Cambodjaanse voetbalbond verwacht veel van Honda in de rol van bondscoach. "Ik hoop dat onze spelers dankzij de ervaring van een internationale ster technisch verbeteren. Het zou ook mooi zijn als we vaker wedstrijden weten te winnen."

Honda, die in 2016 al een voetbalschool opende in Phnom Penh, begon zijn loopbaan in Japan en verkaste in 2008 naar VVV-Venlo. Daarna speelde hij bij CSKA Moskou (2010-2014), AC Milan (2014-2017) en het Mexicaanse CF Pachuca (seizoen 2017/2018).

Cambodja neemt momenteel de 166e positie in op de wereldranglijst. Het Aziatische land plaatste zich nog nooit voor een WK.